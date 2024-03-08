Отвечает за медиа: бывший замглвы ОП Кирилл Тимошенко назначен советником Умерова, — СМИ

По данным журналистов, основным направлением работы Кирилла Тимошенко в Министерстве обороны Украине станет медиа и коммуникации, а также координация информационной политики в военных структурах.

1 марта бывший заместитель Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко был назначен на должность советника министра обороны Рустема Умерова. Об этом сообщает издание NV со ссылкой на ответ Минобороны Украины в ответ на информационный запрос.

Сообщается что Тимошенко занимает должность штатного советника министра обороны согласно соответствующему приказу о назначении.

Основным направлением работы Тимошенко в министерстве станет медиа и коммуникации, а также координация информационной политики в военных структурах Украины на время действия военного положения.

Кирилл Тимошенко, который имеет опыт в медиа-обеспечении политических и государственных кампаний более десяти лет, ранее работал в Офисе президента и был заместителем главы администрации Владимира Зеленского. Он также курировал программу Большая стройка, а после увольнения из Офиса президента был связан с командой Андрея Ермака.

Издание отмечает, что Тимошенко работает в сфере медиа-обеспечения политических и государственных кампаний уже более десяти лет. С 2014 года он сотрудничал с Борисом Филатовым, нынешним мэром Днепра, и другими представителями партии "УКРОП". Затем он присоединился к команде кандидата в президенты Владимира Зеленского. С мая 2019 года он стал заместителем главы ОП, и после увольнения Андрея Богдана сохранил эту должность.

В команде Андрея Ермака Тимошенко руководил программой "Большая стройка" одним из самых амбициозных проектов Зеленского до начала войны. В январе прошлого года его уволили из Офиса президента, после чего он вышел из сферы государственной власти и перестал привлекаться к общественным делам.

За время работы в Офисе президента Тимошенко неоднократно становился объектом публичных скандалов. Например, он предоставил нескольким СМИ поддельное "заявление об увольнении" Богдана. После начала войны журналисты обнаружили, что Тимошенко пользовался автомобилем Chevrolet Tahoe, предоставленным американцами для эвакуации граждан из зоны боевых действий. В декабре 2022 года СМИ зафиксировали его за рулем чужого Porsche Taycan.

Напомним, 7 марта в Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что президент Владимир Зеленский согласовал кандидатуру Залужного на должность посла в Великобритании.

В тот же день Зеленский заявил, что бывший главнокомандующий ВСУ, которого он назначил послом в Великобритании, говорил, что хочет заниматься дипломатической работой.