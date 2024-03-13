Конгресс запустил процедуру, чтобы заставить Палату представителей одобрить помощь Украине

Некоторые оппоненты оказания помощи Украине утверждают, что доллары налогоплательщиков США не должны использоваться для иностранных конфликтов, когда в стране наблюдается огромный дефицит бюджета.

Демократы Палаты представителей Конгресса США во вторник начали собирать подписи за потенциальную попытку обойти спикера-республиканца Майка Джонсона и заставить голосовать за пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 95 миллиардов долларов США. Об этом сообщает Reuters.

Демократ Джим Макговерн, "ведущий член Комитета по вопросам регламента Палаты представителей", создал петицию. Пресс-секретарь конгрессмена рассказал подробности.

Документ требует 218 подписей — большинство из 435 членов Палаты, имеющих право голоса — чтобы заставить рассмотреть принятый Сенатом пакет внешней помощи, касающийся 95 миллиардов долларов для Украины, Израиля, Тайваня и гуманитарной помощи в Газе.

Через несколько месяцев после того, как президент-демократ Джо Байден обратился к Конгрессу с просьбой одобрить увеличение иностранной помощи в сфере безопасности, в прошлом месяце Сенат одобрил пакет для Украины, Израиля и Тайваня и пополнение запасов оружия США подавляющим большинством голосов 70 против 30. Вместе с большинством двадцать два республиканца вместе с большинством демократов проголосовали "за".

Помощь была в подвешенном состоянии в Палате представителей, столкнувшись с сопротивлением республиканцев, тесно связанных с бывшим президентом Дональдом Трампом, фаворитом выдвижения его партией в президенты 2024 года, который выступал против помощи Киеву, а не против займов.

Некоторые оппоненты также утверждают, что доллары налогоплательщиков США не должны использоваться для иностранных конфликтов, когда в стране наблюдается огромный дефицит бюджета.

Напомним, 7 марта советник администрации Джон Кирби отметил, что Белый дом ищет альтернативные пути поддержки Киева. Он считает, что ни один из них не будет столь эффективным, как одобрение Конгрессом США запроса на дополнительное финансирование.