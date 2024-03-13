Китай пообещал сотрудничать с Францией для прекращения войны в Украине

В правительстве Франции отмечают, что российское полномасштабное вторжение повлияло на европейскую безопасность и международный порядок.

Посланник Китая Ли Хуэй встретился с Джонатаном Лакотом, заместителем руководителя департамента по вопросам политики и безопасности МИД Франции, чтобы найти выход для прекращения огня на украинской территории и скорейшего завершения войны. В пресс-службе Министерства иностранных дел Китая сообщили подробности.

Он отметил, что Пекин и в дальнейшем будет сотрудничать с Парижем по прекращению боевых действий. В сообщении говорится о том, что обе крупные страны с глобальным влиянием должны укреплять диалог и сотрудничество.

Участники дискуссии согласились работать вместе для создания мирного, равноправного, стабильного и упорядоченного многополярного мира. Китай готов и в дальнейшем поддерживать тесные контакты с Францией по вопросу урегулирования войны.

Лакот высоко оценил усилия Китая по посредничеству в украинском вопросе, поблагодарил представителя Ли Хуэй за ознакомление с ситуацией этого раунда челночной дипломатии. Он сказал, что российско-украинская война повлияла на европейскую безопасность и международный порядок.

Китай и Франция, как постоянные члены Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, имеют большую ответственность и обязательства совместно способствовать надлежащему разрешению ситуации. Франция готова продолжать общаться с Китаем по этому вопросу на всех уровнях.

Напомним, 9 марта Politico сообщило, что Франция создает альянс стран, которые потенциально готовы отправить западные войска на территорию Украины. Стефан Сежурне, глава МИД Франции, отметил, что Киев не обращался к Парижу относительно привлечения западных военных к задачам в Украине, однако дипломат не исключает подобной возможности. Он выразил уверенность в том, что это "может означать наличие определенного персонала, но не воевать".