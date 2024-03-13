Агрессия РФ — преступление против мира: почему конфискация денег России законна

По словам экспертов, конфискация замороженных активов Центробанка РФ не противоречит международному праву, учитывая масштабы вторжения России в Украину.

Многие страны считают, что конфискация замороженных после начала полномасштабного вторжения в Украину российских активов, а речь идет о более $300 миллиардов, нарушит мировые правила и нормы. На это обращает внимание в комментарии Фокусу для материала "Забирать деньги — опасный прецедент. Почему страны Запада боятся конфисковать активы РФ" кандидат экономических наук, главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Ус.

"Но юристы, которых опросил Bloomberg, говорят, что это абсолютная законная вещь, а саму ситуацию (нападение РФ на Украину и реакцию мира, — ред.) следует рассматривать, как преступление против всех, то есть Erga omnes, преступление против общества. Такое восприятие поможет избегать дальнейших исков и вообще сомнений", — говорит он.

Об этом же говорит группа экспертов-юристов, изучающих возможности передачи российских активов. Специалисты, среди которых несколько американцев, в частности, профессор и бывший декан юридического факультета Йельского университета, юридический советник Государственного департамента США во времена администрации Обамы Гарольд Хонджу Кох, адвокат и бывший дипломат, работавший в правительстве во времена разных президентов, в том числе в качестве стратегического консультанта администрации Байдена Филипп Зеликов, заявили, что конфискация замороженных активов Центробанка РФ не противоречит международному праву, учитывая масштабы вторжения России в Украину.

"Может быть законным для государств, которые заморозили российские государственные активы, принять дополнительные контрмеры против России, учитывая продолжающееся нарушение ею самых фундаментальных норм международного права, в виде передачи российских государственных активов в качестве компенсации за ущерб, возникший непосредственно в результате незаконных действий России", — говорят они в заключении.

Подробнее читайте в материале Фокуса "Забирать деньги — опасный прецедент. Почему страны Запада боятся конфисковать активы РФ".

Напомним, об использовании средств РФ говорит министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон. Он призвал коллег по G7 арестованные российские активы использовать как репарации для восстановления Украины.