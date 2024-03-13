Забирать деньги — опасный прецедент. Почему страны Запада боятся конфисковать активы РФ

Мир боится забрать замороженные из-за санкций средства РФ в пользу Украины — мол, нарушаются права владельцев, другие страны перестанут доверять банковским учреждениям. Поэтому ищет возможность финансировать войну и восстановление из собственного кармана. Но находить такие ресурсы все труднее. Фокус разбирался, почему конфисковать российские активы обоснованно экономически, несложно юридически и возможно политически.

27 февраля 2024 года министр финансов США Джанет Йеллен предложила странам "Большой семерки" (G7) срочно найти способ направить на помощь Украине замороженные российские активы.

Это заявление представительница правительства сделала после того, как стало очевидным, что республиканцы не собираются разблокировать новую военную и экономическую помощь Украине. Поэтому администрация президента Джо Байдена пытается найти способ, как предложить Украине еще один важный сигнал своей поддержки.

Об использовании средств РФ говорит и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон. Он призвал коллег по G7 арестованные российские активы использовать как репарации для восстановления Украины.

Вопрос предоставления Украине российских средств из западных банков постепенно превращается из экономического в чисто политический, ведь речь идет не только о деньгах и других активах, хотя в основном, о них, а о не демонстрации уровня поддержки стране, на которую было совершено нападение. Мир боится не столько нарушений "буквы закона" и рисков для западных экономик, сколько того, что придется пересматривать принципы, как он построен. То есть признавать, что принципы о частной собственности работают, если государство не нарушает мироустройство.

В поисках $300 миллиардов

После начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года Соединенные Штаты и их союзники запретили операции с центральным банком и министерством финансов России, заблокировав сотни миллиардов долларов суверенных российских активов на Западе. То есть российских состояний в виде иностранных ценных бумаг, банковских депозитов корреспондентских счетов, номинированных в различных валюте, находящихся по всему миру. Это стало реакцией на нарушение РФ международного права.

В ответ президент РФ Владимир Путин обвинил Запад в развязывании экономической войны против России, а заморозку резервов назвал воровством.

По данным Центрального банка РФ речь идет о примерно $300 миллиардах. В каких странах и сколько РФ хранила их — точно не известно.

"Дискуссии о судьбе этих активов продолжаются с начала войны. Именно в Европе их большая часть, — говорит Фокусу кандидат экономических наук, главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Ус. — В Бельгии — $191 миллиардов, в Люксембурге — еще $20 миллиардов. То есть $210 миллиардов из примерно $300 российских миллиардов — в этих двух странах. В США — менее $10 миллиардов".

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Россия хранит активы не только в евро, но и в американских долларах, британских фунтах, японских иенах, швейцарских франках.

$300 миллиардов — это только половина от общего золотовалютного резерва, который РФ имела на начало вторжения в Украину. Россия также прячет активы в Китае. В 2022 году речь шла о $140 миллиардах.

Даже часть этих средств была бы полезна Украине, хотя не покрывает всех расходов, говорят эксперты.

"По имеющимся оценкам, Украине в целом понадобится не менее 1 триллиона долларов. $300 миллиардов не должно рассматриваться, как вся сумма, а как часть, — продолжает Ус. — Кроме подсанкционных государственных активов, еще следует упоминать о подсанкционных деньгах российских бизнесменов. Российский бизнес можно рассматривать как часть российской власти. И когда говорят о неприкосновенности частной собственности, отвечать, что это не является классической частной собственностью. Это собственность государства России, которую с целью скрыть записывают на отдельных личностей и бизнесменов, которые являются официальными лицами, номинальными владельцами".

Но пока о частных активах речь не идет. Эксперты группы G7 изучают вопрос, как можно использовать замороженные российские государственные активы. И этот процесс для Запада, как оказалось, является сложным по нескольким причинам.

Первая причина — юридическая: надо нарушить правила

Часть западных экспертов и представителей правительств говорят: активы нельзя конфисковать просто так — защита частной собственности выстраивалась веками. Этим же тезисом пользуются представители РФ, мол, государственная конфискация активов противоречит всем принципам свободного рынка.

"Многие страны считают, что это нарушит какие-то правила и нормы. Юристы, которых опросил Bloomberg, говорят, что это абсолютная законная вещь, а саму ситуацию (нападение РФ на Украину и реакцию мира, — ред.) следует рассматривать, как преступление против всех, то есть Erga omnes, преступление против общества. Такое восприятие поможет избегать дальнейших исков и вообще сомнений", — убежден консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований.

Об этом же говорит группа экспертов-юристов, изучающих возможности передачи российских активов. Специалисты, среди которых несколько американцев, в частности, профессор и бывший декан юридического факультета Йельского университета, юридический советник Государственного департамента США во времена администрации Обамы Гарольд Хонджу Кох, адвокат и бывший дипломат, работавший в правительстве во времена разных президентов, в том числе в качестве стратегического консультанта администрации Байдена Филипп Зеликов, заявили, что конфискация замороженных активов Центробанка РФ не противоречит международному праву, учитывая масштабы вторжения России в Украину. "Может быть законным для государств, которые заморозили российские государственные активы, принять дополнительные контрмеры против России, учитывая продолжающееся нарушение ею фундаментальных норм международного права, в виде передачи российских государственных активов в качестве компенсации за ущерб, возникший непосредственно в результате незаконных действий России", — говорят они в заключении. И обращают внимание, что "финансовые потребности Украины остаются неизменно высокими, а война не демонстрирует никаких признаков угасания".

Вторая причина — экономическая: страх потерять активы

"Эти средства не хотят брать европейцы, которые видят для себя в этом финансовые риски. Риски для устойчивости евро и финансовой системы Европейского союза. Это очень сомнительное утверждение, но для них гораздо легче финансировать Украину из других источников, чем использовать российские активы", — говорит Фокусу инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса.

То есть страны "Большой семерки" боятся, что другие государства, прежде всего Китай, будут блокировать другие решения и выведут свои активы из стран G7 и ЕС. Европа боится потерять статус финансового центра мира, где хранят свои деньги страны Глобального Юга — от Бразилии до Саудовской Аравии.

Россия также не молчит. В Кремле предупреждают, в случае конфискации активов страны, Россия сможет завладеть активами иностранных инвесторов, которые находятся на счетах в РФ. Особенно этого боятся Франция и Германия, которые сейчас больше всего сомневаются. В этих странах говорят: шаг может повредить стабильности евро и создать опасный прецедент.

В частности, министр финансов Франции Брюно Ле Мэр в конце февраля выступил против передачи Украине активов. "Правовую основу должны принять не только европейские страны, не только страны G7, но и все государства-члены мирового сообщества, я имею в виду все государства-члены G20, — сказал он.

Ле Мэр отмечает, что использование Европейским Союзом непредвиденных доходов от замороженных активов для поддержки Украины в ее войне против России уже означает значительный шаг вперед. Он называет это "юридически безопасным, который может быть реализован быстро". Такого же мнения придерживается правительство Германии.

"Действительно, существуют опасения, что передача Украине российских активов подорвет доверие к европейской экономике, другие страны будут опасаться держать свои деньги именно в этих странах ЕС, — объясняет Иван Ус. — Но в этом году появилась новая сторона дискуссии — научные круги. А конкретно лауреат Нобелевской премии по экономике 2001 года Джозеф Стиглиц. 4 января он написал, что когда активы уже были заморожены, это должен был быть неприятный сигнал, что не желательно держать деньги в Европе или США. Но никакого оттока не произошло. По мнению Стиглица из-за того, что нет особой альтернативы. В Китае, Индии или Турции свои активы особо и не держат. Он говорил о Саудовской Аравии, которая как держала свои деньги в США, так и держит, не хочет переводить в другие страны. То есть, по его мнению, опасения, что инвестиционная привлекательность сократится — не работает".

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Такая логика подсказывает, что на самом деле Европа не боится оттока денег из своих банков, Европа подает сигнал: она будет защищать деньги в ее банках, а то что кто-то подрывает мировой порядок — неважно, отмечает эксперт.

"По мнению Стиглица — это ошибочный подход, от которого надо отойти, продвинуться именно в вопросе российских активов. Сейчас есть впечатление полумер: сначала речь шла о налогах с доходов, потом о прибыли. Деньги нужны для того, чтобы война была выиграна — их надо направить на военные цели, а потом уже на восстановление. Речь идет об изменении приоритетов. Без победы не будет восстановления".

Ус упоминает об опасениях европейских стран, в частности, Германии.

"Германия говорит, это создает опасный прецедент, по которому можно будет арестовывать имущество страны и передача его на обеспечение других стран по жалобам. Германия опасается таких жалоб относительно Второй мировой войны. Выход — чтобы не было конкуренции между странами G7, надо наработать единое общее решение, сказать, что это особый случай, который не должен стать прецедентом для принятия других решений. И юридически четко определять преступление России как преступление против всех", — добавляет эксперт.

Странам необходимо договориться, что в условиях согласования решения, нужно прибегнуть к синхронным мерам, найти сильные политические аргументы, чтобы продемонстрировать единство и убедительность этого решения.

Третья причина — неопределенность: куда направить деньги

Еще одна причина, которая тормозит не принятие решения о конфискации, а даже дискуссии о ней — не понимание, на что могут теоретически пойти конфискованные активы: пополнение украинского бюджета, восстановление страны, возмещение пострадавшим.

Сразу скажем, сейчас подход Стиглица, упомянутый Усом, совершенно непопулярен. Если европейские политики и согласятся на конфискацию даже доходов от российских активов, замороженных из-за санкций, упомянутых Ле Мэр (в прошлом году они составили €4,4 млрд.), то их могут направить на восстановление и компенсации, скорее всего, за нарушение прав человека и жертвам военных преступлений со стороны РФ в войне против Украины. Сейчас Офис генерального прокурора уже зарегистрировал более 120 тысяч таких случаев.

Попутно вспомним, что уже второй год подряд министерство юстиции Украины работает над созданием реестра убытков, которые понесла Украина в результате агрессивной войны России. В 2023 году в Нидерландах была основана организация по межправительственной договоренности с Украиной. Специальное расширенное частичное соглашение о создании реестра подписали 43 страны, среди них все государства G7 — США, Канада и Япония, а также ЕС. Именно этот реестр мог бы стать наглядным примером большого запроса на передачу российских подсанкционных средств. Уже с апреля 2024 года, как говорят в ведомстве, структура будет собирать и учитывать информацию и доказательства, касающиеся заявлений о возмещении убытков, потерь или ущерба, причиненных международно-противоправными действиями РФ в Украине или против Украины. Заявления будут подавать как физические так и юридические лица. В список категорий войдут как материальные, так и нематериальные потери — жизнь, здоровье, ранения, потеря дома, дохода, бизнеса.

Исполнительный директор Международного реестра убытков Маркиян Ключковский говорит, что запросов может быть не менее 10 миллионов. Больше всего — от временно перемещенных лиц, ведь даже сейчас от 4 до 6 миллионов украинцев находятся за границей, а еще как минимум 2 миллиона вынуждены были сменить место жительства внутри Украины.

Своих денег у Европы не хватает

Несмотря на все трудности, эксперты прогнозируют, что часть российских денег в ближайшее время все-таки дойдет до Украины. И это произойдет прежде всего потому, что западным странам все труднее финансировать потребности Украины из своих бюджетов.

"Для убеждения западных союзников нужно использовать самый сильный аргумент: Россия начала эту войну, и неэтично налогоплательщикам США и Европы за свой счет восстанавливать Украину, когда есть деньги России. Россия совершает преступление и наказание должна понести она, — заключает главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Ус. — Должен быть введен компенсационный механизм, согласно которому, вполне важно, что надо изменить подходы к уплате РФ за ее ресурсы, которые она продает, где деньги будут идти на отдельный счет, а с него: 90% — России, 10% — Украине. Из этого будет можно обеспечивать потребности в компенсации, согласно реестру убытков в Гааге".

Кроме того, эксперт обращает внимание на момент, о котором сейчас говорят мало. В РФ 17 марта 2024 года должны состояться так называемые выборы. Все понимают, что "победит" на них Владимир Путин. США уже говорили, что не признают результаты этих выборов. А если не признают, то получается, что в России будет нелегитимная власть. Поэтому и в дальнейшем риск обжалования действий с замороженными активами может получить ответ о невозможности нелегитимной власти что-либо оспаривать.