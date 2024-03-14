Мобилизация, "выборы" в РФ и блокада границы: главное из пресс-конференции Данилова во Львове (видео)

Секретарь СНБО ответил на вопросы журналистов об отношениях Украины с Польшей, законопроекте о мобилизации, российских постановочных выборах, а также об увольнении Валерия Залужного по решению ВВК.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов дал пресс-конференцию во Львове. Фокус собрал в одном материале самые важные высказывания чиновника.

Мобилизация в Украине

"Закон, который сейчас есть в Верховной Раде, он должен выполнить две функции, — во-первых он должен был о справедливости, потому что те люди, которые у нас на фронте, они нуждаются в отдыхе", — сказал Данилов.

Чиновник отметил, что люди, которые заменят военных на фронте должны быть обучены, мотивированы и понимать, на выполнение каких заданий их отправляют. По его словам, ситуации, когда людей задерживают на улицах являются "абсолютно недопустимыми".

Данилов также подчеркнул, что вопрос о мобилизации является "сложным", так как "никто не ожидал, что война будет идти третий год".

"Выборы" в России

Данилов сообщил, что Украина не будет признавать результаты "выборов" президента Российской Федерации, ведь в этой стране "никаких выборов уже давно нет". По мнению чиновника, остальные цивилизованные страны также должны последовать примеру Киева.

Секретарь СНБО заявил, что ни одна страна мира не должна вести разговор со страной-террористом, которая убивает детей. Он также выразил непонимание касательного того, что РФ делает в Совете безопасности ООН.

Что касается постановочных "выборов" на оккупированных территориях Украины, Данилов назвал эти мероприятия "фарсом".

Блокада границы с Польшей

Данилов заявил, что в современном мире многие вопросы упираются в экономическую плоскость, однако есть вещи, которые нельзя ставить выше фундаментальных ценностей. По его словам, Киев занимается вопросом разблокировки границы с Польшей.

"То, что происходит для нас очень неприятно, очень так… больно. Это наши друзья, наши соседи. Я думаю, что через некоторое время некоторым будет стыдно за то, что сегодня происходит на нашей границе и это точно не нам. Потому, что мы ничего не делали такого, чтобы к нам было такое отношение", — сказал он.

Секретарь СНБО также отметил, что, когда вопрос выборов стоит на повестке дня, начинается "турбулентный политический период", во время которого многие политики принимают те или иные решения исходя из политической целесообразности.

"Нам нужно стиснуть зубы и пройти этот период", — заявил чиновник.

Решение ВВК о непригодности Залужного

На вопрос журналиста об увольнении экс-главнокомандующего ВСУ по решению военно-врачебной комиссии (ВВК), чиновник ответил, что "фактически с первого дня" знал о состоянии здоровья Валерия Залужного.

"Вы хотите, чтобы я вам рассказывал болезни Валерия Федоровича?" — спросил секретарь СНБО.

Данилов подчеркнул, что у него нет права разглашать такие вещи. Он также отметил, что может рассказать только о своей болезни – клаустрофобии, из-за которой он не спускается в бомбоубежище во время воздушных тревог.

Пресс-конференция Алексея Данилова

Напомним, 12 марта Данилов прокомментировал спецоперацию РДК и ЛСР в России, отметив, что граждане РФ имеют право находиться на своей территории и защищать свою свободу. По его словам, это только начало.

Ранее, 6 марта, Данилов призвал избавиться от иллюзий, что с Россией можно договориться в нынешних реалиях. По его словам, ситуация на фронте остается тяжелой, но Киев найдет возможность решить проблемы.