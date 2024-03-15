РФ прекратит боевые действия, если Украина отдаст оккупированные территории, — Welt

С начала полномасштабного вторжения, как отмечают источники журналистов в Минобороны Эстонии, захватчики использовали от 12 до 17 млн боеприпасов.

Глава Кремля Владимир Путин согласится на немедленное прекращение огня, если Украина не будет вести боевые действия и отдаст оккупированные территории. Об этом сообщает Welt со ссылкой на Минобороны Эстонии.

Служба внешней разведки Эстонии разработала сценарий российской стратегии в Украине. С точки зрения России, даже замороженный конфликт был бы скорее промежуточным решением. Также эксперты прогнозируют рост ядерных угроз.

Издание отметило, что с начала полномасштабного вторжения войска РФ потратили от 12 до 17 млн боеприпасов. Количество снарядов в РФ значительно увеличилось.

"Россия увеличивает производство, а Запад не догоняет", — отмечают в издании.

Также сообщают, что по состоянию на март в Украине воюет 450 тысяч российских военных. В прошлом году, по информации издания, РФ завербовала по контракту около 300 тысяч наемников.

Потери России в войне против Украины

РФ потеряла почти 300 тысяч военных в Украине, как говорится в докладе разведывательного сообщества США, но время играет в ее пользу. Оккупанты выигрывают от неопределенности по поводу того, на какую помощь союзников в дальнейшем может рассчитывать Украина.

Специалисты указали термин casualties, используемый для обозначения и безвозвратных, и санитарных, различной бронетехники и тысяч танков. Разведка констатирует, что глава Кремля Владимир Путин не смог воплотить свой первоначальный замысел и оккупировать всю территорию Украины. Российский ОПК постепенно наращивает производство на предприятиях дальнобойных средств поражения, артиллерии и другого оружия, которое позволит РФ длительное время выдерживать боевые действия высокой интенсивности.

В Минобороны Британии назвали потери войск РФ с 24 февраля 2022 года. Среди российских официальных лиц прослеживается низкий уровень понимания общих потерь из-за "сложившейся культуры нечестной отчетности в армии", считают в британской разведке.

Напомним, 15 марта аналитики DeepState сообщили, что российские войска продвинулись в районе Угледара. Продолжаются бои также у Вербового, что в Запорожской области и Орловки, которая расположена в Донецкой области.