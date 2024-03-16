Никаких резких заявлений: как Запад будет воспринимать Путина после выборов, — эксперт (видео)

Как рассказал политолог Владимир Фесенко, Запад ограничится тем, что просто не будет признавать голосование на временно оккупированных территориях Украины.

Запад не будет делать никаких резких заявлений относительно результатов выборов в России. Об этом заявил политолог Владимир Фесенко в комментарии "24 каналу".

По его словам, Запад ограничится тем, что просто не будет признавать голосование на временно оккупированных территориях Украины. При этом западные политики понимают, что имеют дело с диктатором.

"Все на Западе понимают, что Путин не является демократическим лидером. Процедура голосования не является демократической. Политическая система в России не является демократической. Но им приходится иметь дело с диктатором", – сказал политолог.

Эксперт сказал, что на данный момент Владимира Путина воспринимают только в ограниченном формате. Глава Кремля не может вести полноценную внешнеполитическую деятельность. Однако большей угрозой для него является ордер на арест от Международного уголовного суда.

"Он опасается ездить в страны Запада и те государства, которые признают юрисдикцию МУС. Он ограничен в своих международных правах", — сказал он.

Фесенко сказал, что с Путиным все-таки вынуждены иметь дело, поскольку Россия – это ядерная держава. Многие политики боятся ядерной войны.

"Не надо формировать иллюзии, что страны Запада перестанут признавать Путина. Когда будет нужно – с ним будут иметь дело", — сказал он.

Политолог заявил, что Россия — это не единственная недемократическая страна в мире. В качестве примера он привел Китай. В прошлом году президент США Джо Байден встречался с главой КНР Си Цзиньпином, хотя перед этим называл его не демократическим лидером.

"Тем не менее, они с ним (Си Цзиньпином, — ред.) контактируют, потому что он руководит Китаем", — сказал Фесенко.

Владимир Фесенко о выборах в России (смотреть с 16 минуты)

Напомним, Путин похвастался количеством ракет и снарядов, которые "сбивает" российская ПВО. Российский президент обвинил Украину в попытке сорвать "выборы" и "запугать население", а также заявил, что атаки на Курскую и Белгородскую области не останутся без ответа.

Также глава Евросовета Шарль Мишель уже поздравил Путина с победой на "выборах". Он заявил, что не может назвать президентские выборы в РФ демократическими.