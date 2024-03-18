"Виню в этом Байдена": Трамп надеется, что России не удастся поглотить Украину

По словам бывшего американского президента, Владимир Путин не начал бы полномасштабное вторжение, если бы США имели "настоящего лидера". Отдельно Дональд Трамп дважды уклонился от вопросов относительно предоставления Украине новой помощи.

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп надеется, что Российской Федерации не удастся поглотить Украину в ходе войны. Об этом он заявил в интервью каналу Fox News, которое было опубликовано 17 марта.

Уже в ноябре текущего года состоятся американские президентские выборы, где вероятными кандидатами на эту должность является нынешний лидер Джо Байден и Дональд Трамп. Второму журналисты задали вопрос о том, позволит ли он Москве продолжить террор против Киева и добиться желаемого, если избиратели за него проголосуют.

"Я надеюсь, что до этого не дойдет. До этого еще далеко — девять месяцев до инаугурации и семь месяцев до выборов. В войне и политике это вечность", — заявил Дональд Трамп.

Отдельно бывший американский президент добавил, что если бы 2 года назад в США был "настоящий лидер", имея в виду себя, тогда бы Владимир Путин не начал полномасштабное вторжение в Украину. У них якобы были хорошие отношения.

А вот риторика Джо Байдена и могла якобы стать причиной того, что большая часть Украины была атакована и это продолжается уже более двух лет. К слову, Дональд Трамп дважды уклонился от вопросов журналистов во время интервью касаемо его позиции о помощи Киеву.

"Я говорил с Путиным, я говорил: "Ты не можешь этого сделать". У нас с ним были хорошие отношения. Он не сделал бы этого, если бы я был президентом. И все эти люди жили бы, все эти красивые города, старинные тысячелетние купола, золотые купола — эту культуру невозможно заменить. Это ужасная ситуация. Я в основном виню в этом Байдена", — подытожил бывший президент США.

Напомним, 17 марта сообщалось, что Дональд Трамп призвал дать Украине помощь в долг, а не просто так. Выступая в Огайо, экс-президент США также назвал украинского лидера "одним из величайших продавцов", который якобы всегда уезжает с деньгами "в кармане".