Из-за законопроекта о "запрете УПЦ": адвокат из США угрожает депутатам Рады, – BBC

По информации нардепов, деятельность американской компании, угрожающей украинскому парламенту санкциями, финансирует бизнесмен Вадим Новинский. В свою очередь глава этой фирмы в прошлом году записал совместное интервью с Такером Карлсоном.

Депутаты Верховной Рады заявили, что получили письмо с угрозами санкциями от американской юридической фирмы Amsterdam & Partners LLP из-за рассмотрения в парламенте законопроекта, открывающего путь к запрету Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом пишет BBC.

Речь идет о законопроекте № 8371 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности в Украине религиозных организаций".

По данным журналистов, руководитель упомянутой фирмы адвокат Роберт Р. Амстердам угрожает нардепам американскими и международными санкциями, а также судебными делами в случае, если они проголосуют за законопроект. По его словам, этот закон якобы "демонстрирует откровенное пренебрежение к международно признанным стандартам прав человека".

Как отмечают журналисты, глава Amsterdam & Partners LLP в конце февраля посещал Украину. В ходе визита он встречался с представителями духовенства и политиками, после чего заявил, что "задокументировал многочисленные случаи преследований [священников] и ложных заявлений [по ним]".

В издании также указали на то, что в октябре 2023 года Роберт Р. Амстердам делал совместное интервью с американским журналистом Такером Карлсоном, в котором, по словам журналистов, транслировались похожие на фейки нарративы о религиозной ситуации в Украине.

В комитете Совета по вопросам гуманитарной и информационной политики также утверждают, что деятельность юридической компании, угрожающей парламенту санкциями, финансирует бизнесмен Вадим Новинский.

"Есть лоббист. Он получает 1400 долларов в час. Согласно этим публичным отчетам, плательщиком является Вадим Новинский… Эти люди одновременно лоббируют и исключение Новинского из санкций, и интересы Украинской православной церкви", — отметил представитель комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Марьян Заблоцкий.

Напомним, 12 марта сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) сообщили, что задержали группу лиц, которых подозревают в активном сотрудничестве с Федеральной службой безопасности (ФСБ) России и с российскими пропагандистскими медиа, действовавшей под прикрытием УПЦ.

Ранее, 9 февраля, в СБУ сообщили, что клирика УПЦ (МП) подозревают в устройстве провокаций во время возвращения Киево-Печерской лавры под контроль украинского государства. Во время обыска у него нашли сим-карты для телефонов и переписку с пророссийским деятелем.