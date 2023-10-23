РПЦ не исчезнет, как роса на солнце. Почему голосование в Раде не означает запрет пророссийской церкви

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Вижу по вопросам журналистов, что многие думают, что РПЦ в Украине уже запрещена. Депутаты же проголосовали? Проголосовали. Ура!

Нет, пока без "ура".

Для начала, пройдено только первое чтение. Впереди правки, второе чтение, подпись председателя парламента, подпись президента и все остальное. Это время.

Во-вторых, проголосованный законопроект фактически — самый мягкий. Это совершенно точно лучше, чем ничего. Но, к примеру, законопроект №8221 авторства Николая Княжицкого имеет абсолютно четкий и гораздо более быстрый механизм ликвидации этих имперских метастазов. И "быстрее" здесь важное слово.

Потому что в проголосованном законопроекте авторства Кабмина механизм выглядит так:

государственная служба по этнополитике и свободе устанавливает, что определенная религиозная организация (фактически речь идет о приходе, которых тысячи) имеет свой центр в России;

служба выдает предписание организации и время на "исправление";

организация идет в суд, чтобы опротестовать предписание;

суд выбирает время заседания (а суды сейчас перегружены наглухо) и, предположим лучший вариант, подтверждает законность предписания;

ГЭСС ждет определенное время и подает на это конкретное юридическое лицо иск в суд;

суд назначает заседание;

лучшие адвокаты на деньги русской церкви максимально затягивают, коррумпируют и терроризируют суд;

в конце концов, если повезет, суд запрещает организацию;

организация идет в апелляционный суд;

см. пункт о "затягивают, коррумпируют и терроризируют";

ЗАПРЕТ;

повторить несколько тысяч раз с другими приходами.

Поэтому не будет ситуации, когда есть голосование, подписи, публикация в "Голосе Украины" — и на следующее утро РПЦ исчезает, как роса на солнце. Будет многомесячный и даже многолетний процесс. Сложный и даже иногда кровавый.

Это, я повторюсь, лучше, чем ничего. Но хуже, чем другие варианты.

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