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РПЦ не исчезнет, как роса на солнце. Почему голосование в Раде не означает запрет пророссийской церкви

Голосование в Верховной Раде о запрете пророссийских церковных организаций — это лишь начало процесса, пишет блогер Юрий Гудименко. До реального исчезновения УПЦ пройдет еще немало месяцев или даже несколько лет.

Юрий Гудыменко
Юрий Гудыменко
Сапер в ВСУ, историк, журналист
eye 166
УПЦ, церковь
Фото: УПЦ МП | УПЦ пока что продолжает свою деятельность в Украине
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Вижу по вопросам журналистов, что многие думают, что РПЦ в Украине уже запрещена. Депутаты же проголосовали? Проголосовали. Ура!

Нет, пока без "ура".

Для начала, пройдено только первое чтение. Впереди правки, второе чтение, подпись председателя парламента, подпись президента и все остальное. Это время.

Во-вторых, проголосованный законопроект фактически — самый мягкий. Это совершенно точно лучше, чем ничего. Но, к примеру, законопроект №8221 авторства Николая Княжицкого имеет абсолютно четкий и гораздо более быстрый механизм ликвидации этих имперских метастазов. И "быстрее" здесь важное слово.

Потому что в проголосованном законопроекте авторства Кабмина механизм выглядит так:

  • государственная служба по этнополитике и свободе устанавливает, что определенная религиозная организация (фактически речь идет о приходе, которых тысячи) имеет свой центр в России;
  • служба выдает предписание организации и время на "исправление";
  • организация идет в суд, чтобы опротестовать предписание;
  • суд выбирает время заседания (а суды сейчас перегружены наглухо) и, предположим лучший вариант, подтверждает законность предписания;
  • ГЭСС ждет определенное время и подает на это конкретное юридическое лицо иск в суд;
  • суд назначает заседание;
  • лучшие адвокаты на деньги русской церкви максимально затягивают, коррумпируют и терроризируют суд;
  • в конце концов, если повезет, суд запрещает организацию;
  • организация идет в апелляционный суд;
  • см. пункт о "затягивают, коррумпируют и терроризируют";
  • ЗАПРЕТ;
  • повторить несколько тысяч раз с другими приходами.

Поэтому не будет ситуации, когда есть голосование, подписи, публикация в "Голосе Украины" — и на следующее утро РПЦ исчезает, как роса на солнце. Будет многомесячный и даже многолетний процесс. Сложный и даже иногда кровавый.

Это, я повторюсь, лучше, чем ничего. Но хуже, чем другие варианты.

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