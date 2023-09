Украине нужен второй флаг. Что на нем должно быть изображено (проект)

Related video

В США над Белым Домом ветер колышет два флага. Первый — разумеется, американский государственный, со звездами и полосами. А второй под ним — почти полностью черный. Небольшой, но заметный. И когда президент США, или кто-либо из его гостей смотрит на Белый Дом, он видит маленький черный флаг и вспоминает.

Вспоминает, что не все американские военные вернулись домой.

Это флаг общественной организации, которая занимается возвращением домой пленных и поиском пропавших без вести. Он, этот флаг, обычно так и называется: POW/MIA flag. POW — это prisoner of war, военнопленный, а МИА — missing in action, пропавший без вести во время боевых действий. На флаге изображен профиль мужчины за колючей проволокой и надпись "You Are Not Forgotten". "Вы не забыты".

Этот флаг висит над Белым Домом всегда.

И я бы хотел, чтобы похожий флаг висел у нас. Над Офисом Президента, над парламентом, над Кабинетом министров, мэриями и всеми министерствами. Чтобы каждый, кто заходит в эти здания — от президента и министра до последнего помощника чиновника, от иностранного посла до журналиста или простого прохожего — ежедневно видел бы этот флаг и вспоминал о наших пленных. О пропавших без вести. О невинно осужденных, замученных, раненых — но не забытых. Вспоминал бы о людях в пиксельном камуфляже, которые ждут, что их найдут, освободят и вернут домой. Вспоминал и действовал.

Главное, что мы можем сделать для возвращения наших собратьев — скорейшая победа над врагом. Но еще мы можем показать, что нам не безразлично. Что мы помним и боремся за возвращение каждого. Что Украина с ними, хотя не все в этом вопросе зависит от нас.

Мы не можем просто скопировать американский вариант флага. Это было бы и неправильно, и нелогично. Но мы можем сделать свой.

Я с помощью Анны Козориз сделал свой вариант, как я его вижу. Символы понятны: фактически, это черно-белый негатив государственного флага, на котором рука из светлой части, из света и свободы, простирается к руке внизу, в темноте тюрьмы или земли.

"Мы дотянемся. Мы вытащим из темноты. Мы вернем всех домой", — говорит этот флаг.

Я показал макет Тайре, потому что кто лучше нее понимает все о плене. Тайра сказала, что не хватает каких-то слов, лозунга, девиза, который будет прямо говорить о свободе, о памяти и о мести. Обязательно о мести. Потому что память сама по себе мало чего стоит.

Я предлагаю вам предложить этот девиз в комментариях. А парламенту я предлагаю разработать закон, как в США, чтобы флаг в память о пропавших и пленных висел над каждым из важных государственных учреждений до тех пор, пока последний из них не вернется домой. Стоит также провести открытый конкурс на дизайн этого флага и сделать его макет открытым, чтобы его мог без нарушения авторских прав распечатать и повесить каждый, кто пожелает.

Важно помнить. Важно действовать.

Пока не вернется последний из них.

Последний из нас.

