Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Думки

РПЦ не зникне, як роса на сонці. Чому голосування в Раді не означає заборону проросійської церкви

Голосування у Верховній Раді щодо заборони проросійських церковних організацій — це лише початок процесу, пише блогер Юрій Гудименко. До реального зникнення УПЦ пройде ще чимало місяців або навіть кілька років.

Юрій Гудименко
Юрій Гудименко
Сапер у ЗСУ, історик, журналіст
eye 30
УПЦ, церква
Фото: УПЦ МП | УПЦ поки що продовжує свою діяльність в Україні
Related video

Бачу із запитань журналістів, що багато хто думає, що РПЦ в Україні вже заборонена. Депутати ж проголосували? Проголосували. Ура!

Ні, поки що без "ура".

Для початку, пройдено лише перше читання. Попереду правки, друге читання, підпис голови парламенту, підпис президента і все інше. Це час.

По-друге, проголосований законопроєкт фактично наймʼякший. Це абсолютно точно краще, ніж нічого. Але, до прикладу, законопроєкт №8221 авторства Миколи Княжицького має абсолютно чіткий і набагато швидший механізм ліквідації цих імперських метастазів. І "швидший" тут важливе слово.

Тому що у проголосованому законопроєкті авторства Кабміну механізм виглядає так:

  • державна служба з етнополітики та свободи встановлює, що певна релігійна організація (фактично йдеться про парафію, яких тисячі) має свій центр у Росії;
  • служба видає припис організації і час на "виправлення";
  • організація іде в суд, щоб опротестувати припис;
  • суд обирає час засідання (а суди зараз перевантажені наглухо) і, припустимо, найкращий варіант, підтверджує законність припису;
  • ДЕСС чекає визначений час i подає на цю конкретну юридичну особу позов до суду;
  • суд призначає засідання;
  • найкращі адвокати на гроші російської церкви максимально затягують, корумпують і тероризують суд;
  • врешті-решт, якщо пощастить, суд забороняє організацію;
  • організація йде в апеляційний суд;
  • див. пункт про "затягують, корумпують і тероризують";
  • ЗАБОРОНА;
  • повторити декілька тисяч разів з іншими парафіями.

Тож не буде ситуації, коли є голосування, підписи, публікація в "Голосі України" — і наступного ранку РПЦ зникає, як роса на сонці. Буде багатомісячний і навіть багаторічний процес. Складний і навіть інколи кривавий.

Це, я повторюся, краще, ніж нічого. Але гірше, ніж інші варіанти.

Джерело

Важливо
Україні потрібний другий прапор. Що на ньому має бути зображено (проєкт)
Україні потрібний другий прапор. Що на ньому має бути зображено (проєкт)