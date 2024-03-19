Боятся фермеров: ЕС тайно готовит переговоры по вступлению Украины и Молдовы, — Politico

По мнению издания, европейские лидеры стараются минимизировать обсуждение вопроса о расширении блока, особенно учитывая близость выборов в Европейский парламент через три месяца.

Европейский союз предпочитает сохранять молчание относительно приема новых членов, учитывая волнение среди фермеров, которые иногда организуют жесткие протестные акции по всей территории континента. Об этом пишет издание Politico.

Фермеры утверждают, что они находятся в несправедливом положении из-за дешевых импортных товаров из-за пределов ЕС, многие из которых поступают из Украины. Они также жалуются на необычно высокие цены на топливо и строгие экологические нормы, введенные Брюсселем.

Поэтому, придерживаясь уступок, европейские лидеры стараются удовлетворить запросы фермеров. В конце концов, страны ЕС согласились ограничить продажи украинской сельскохозяйственной продукции, нанеся, по мнению издания, серьезный удар по ее экспорту. На встрече посланников 27 правительств Франция высказала поддержку Польше, выступив за ограничение импорта украинской птицы, яиц, сахара и пшеницы, сообщают два источника, знакомых с ситуацией.

На вопрос о причинах уступок, высокопоставленные чиновники заявили, что их лидеры опасаются появления новых популистских партий, подобных BBB ("Фермерско-гражданское движение") в Нидерландах, в результате протестов фермеров.

Между тем, европейские лидеры стараются минимизировать обсуждение вопроса о расширении, особенно учитывая близость выборов в Европейский парламент через три месяца.

Некоторые чиновники ЕС заявили, что предпочитают оставить в тайне работы, связанные с подготовкой к возможному вступлению Украины, Молдовы и других стран, особенно учитывая последствия для фермеров.

"Будем откровенными: никто не желает обсуждать это [расширение] до европейских выборов", — заявил один из чиновников ЕС.

"Обсуждение о сокращении субсидий для европейских фермеров — это не то, что можно включить в предвыборные лозунги или использовать в качестве оружия против ультраправых на предстоящих выборах в Европейский парламент", — добавил он, имея в виду выборы в июне.

Тем не менее, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выдвигающаяся на второй срок, обещала подготовить блок к возможному вступлению Украины. В своем выступлении "О состоянии Евросоюза" в сентябре прошлого года фон дер Ляйен заявила, что этот вопрос нужно решать "сегодня, чтобы быть готовыми к завтрашнему дню".

Она добавила: "Пришло время для Европы вновь думать в широких масштабах и писать свою собственную историю".

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине ожидают, что переговорный процесс относительно вступления в Евросоюз может начаться в течение первой половины текущего года.

Напомним также, что 15 ноября власти Венгрии потребовали начала пересмотра политики Европейского Союза в отношении заявки Украины на официальное присоединение к блоку.