"Нас шокирует": Кулеба отреагировал на задержку в выделении $60 млрд Украине

Глава профильного министерства отметил, что уже завершается март, а дискуссии о предоставлении военной помощи до сих пор продолжаются.

Украина нуждается в поддержке США и предоставлении пакета помощи на 60 миллиардов долларов. Подробности сообщил руководитель МИД Дмитрий Кулеба на брифинге с представителями более 160 СМИ из 65 стран мира, пишет Le Monde.

Украинский дипломат отметил, что сроки по принятию этого решения уже слишком длительные. Он обратил внимание на то, что уже конец марта, но дискуссии и в дальнейшем не прекращаются.

"Что действительно важно и что нас шокирует, так это то, что решение еще не принято", — сообщил дипломат.

Помощь от США в $60 млрд и ее задержка

Пакет помощи в размере 60 миллиардов долларов задерживался в Палате представителей США в течение нескольких месяцев. Законодатели-республиканцы настаивают на том, что новые средства должны быть связаны с более активными действиями против нелегальной иммиграции.

Представители Республиканской партии в американском Конгрессе серьезно изучают перспективу частичного оформления помощи Украине в качестве кредита. Спикер Палаты представителей Джонсон убежден, что вся иностранная помощь должна предоставляться в долг, а не напрямую.

Президент США Джо Байден попросит у Конгресса 60 миллиардов долларов для Украины и 14 миллиардов долларов для Израиля. По информации журналистов Reuters, половина из 60 миллиардов долларов, которые он запрашивает для Украины, пойдет на замену и модернизацию запасов оружия в США.

Издание пишет, что многие ожидают, что он попросит Конгресс быстро принять дополнительный законопроект о расходах, поскольку Вашингтон реагирует на смертоносное нападение боевиков ХАМАСа на Израиль 7 октября и одновременно стремится оказать дальнейшую поддержку Украине в борьбе с российским вторжением. Согласно законодательству США, расходы контролирует Конгресс, а не исполнительная власть.

Напомним, 19 марта Кулеба объяснил амбиции России в Европе и Азии. РФ не будет останавливаться на таких странах, как Молдова и Грузия, и планирует расширить зону своего влияния в Восточной Европе и странах Центральной Азии, считает глава МИД Украины.