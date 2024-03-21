"Кажется странным": у Зеленского раскритиковали ЕС из-за торговли с Россией

По мнению советника главы ОП Михаила Подоляка, Россия стремится к длительному конфликту и хочет, чтобы на Западе появилась "усталость".

Западные партнеры Украины спустя два года с начала вторжения до сих пор стремятся действовать в обоих направлениях, даже несмотря на очевидную подготовку Москвы к длительному военному конфликту на истощение. Такое мнение высказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, информирует Politico.

По его мнению, союзники Киева должны оказывать всяческую поддержку в войне, однако в то же время они хотят защитить собственный рынок, используя протекционистский путь. В то же время представитель власти утверждает, что страны Европы не отказались от торговли с Россией, хотя война затягивается.

"С моей точки зрения все это кажется странным. С одной стороны, вы предоставляете финансирование для обороны Украины, которая защищается от нападения РФ. Однако ваши компании также предоставляют финансирование российскому федеральному бюджету, из которого 42% направляется непосредственно на войну. Поэтому вы одновременно находитесь и здесь, и там", — сказал Подоляк.

Также советник главы Офиса президента добавил, что России нужна длительная война, а также "усталость" от войны и призыв к поиску компромиссных решений. Однако чиновник убежден, что эта война не имеет компромиссного решения.

Отдельно Подоляк заявил, что его разочаровывает отсутствие быстрых решений Запада по поставкам ВСУ артиллерийских снарядов. В то же время Подоляк ожидает, что несмотря на все активные дискуссии в Соединенных Штатах, союзники все же примут новый пакет помощи, поскольку "инвестиции в Украину — это инвестиции в американскую репутацию и доминирование США в мире".

1 марта в своем Telegram Подоляк прокомментировал возможность достижения договоренностей с Кремлем весной 2022 года.

Также 8 декабря советник главы Офиса президента Михаил Подоляк объяснил, почему мужчины должны спокойно воспринимать раздачу повесток в спортзалах.