"До справедливого финала": у Зеленского ответили на призывы капитулировать перед РФ

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, даже после дипломатического урегулирования конфликта Кремль будет желать уничтожить Украину, ведь чувствует себя униженным.

На третий год полномасштабной войны все чаще звучат "советы" о том, что Украине нужно договориться о мире с Россией. По этому поводу высказался советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "24 каналу".

По его словам, любой кризис или война дает возможность показать людям кто есть кто. Одни понимают, что происходит и как нужно поступить, а другие — нет. Противостояние в Украине подходящий пример для этого.

"Безусловно никто не может говорить Украине капитулировать после двух лет войны. Это нонсенс. У нас даже такой опции, как капитуляция, не существует. Почему? Потому что Россия настолько нас ненавидит, что она все равно будет уничтожать нас. Она будет искать для этого возможности через теракты, провокации, политические убийства, другие технологические спецоперации", — заявил Михаил Подоляк.

Отдельно советник главы Офиса президента добавил, что Россия чувствует себя униженной, поэтому и использует террористические методы против граждан. В то же время, на третий год войны можно уже смело заявить, что с точки зрения военной способности Россия является большим фейком. Оккупанты способны брать лишь количеством.

Что касается так называемых "советов", которые регулярно появляются в нейтральных или независимых западных изданиях, то выглядят они достаточно странно. Когда пишут, что "у Киева дефицит оружия", однако не говорят о необходимости ускорить поставки и увеличить их объемы. Все пишут о том, что "надо встать на колени".

"Я не совсем понимаю, чего они хотят достичь, притом, что Украина постоянно подчеркивает, что готова в этой войне дойти до справедливого финала. Но прекратите нас оскорблять своими предложениями о капитуляции", — подытожил Михаил Подоляк.

Напомним, в этом же интервью советник главы ОП назвал 3 задачи, которые провалила Россия за два года войны. По словам Михаила Подоляка, если согласиться на мирное урегулирование с Кремлем сейчас, это будет означать капитуляцию. Важно понять мотивы Путина с точки зрения психологии, ведь он намерен дальше продолжать террор.