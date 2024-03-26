Суд в Москве заочно арестовал главу СБУ Малюка за "терроризм"

По информации российских медиа, поводом для дела против главы Службы безопасности мог стать взрыв грузовика на Крымском мосту в октябре 2022 года. Василия Малюка также объявили в федеральный и международный розыск.

Басманный суд Москвы заочно арестовал главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка по обвинению по делу о "терроризме". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий в суде.

"Удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в отношении Малюка В.В., обвиняемого по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)", — сказали журналистам в суде.

В издании добавляют, что срок ареста Малюка исчисляется с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации или с его задержания в России. Как уточнили журналистам в суде, арест не связан с делом о теракте в "Крокус сити холле" 22 марта.

По информации "Коммерсантъ", поводом для дела против главы СБУ мог стать взрыв грузовика на Крымском мосту в октябре 2022 года. Малыша также объявили в федеральный и международный розыск.

В этот же день Басманный суд Москвы заочно арестовал гражданина Грузии Александра Инасаридзе по обвинению в совершении теракта на Крымском мосту.

Напомним, глава Службы безопасности Украины Василий Малюк анонсировал новые операции против россиян, отметив, что они будут наносить врагу все больший вред. Он также рассказал о вкладе СБУ в победу, а в частности, о поражении Крымского моста.

Также ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что сейчас Украина ожидает от СБУ еще большей результативности. Также он заявил, что кораблям РФ уже не место в западной части Черного моря и вблизи Крыма, но пусть они потеряют возможность оперировать и на востоке Черноморской акватории.