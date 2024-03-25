"Должны потерять еще больше": Зеленский озвучил ожидания от СБУ и поздравил с годовщиной

По словам президента Украины, российским военным кораблям уже не место в западной части Черного моря и вблизи нашего Крыма, но они должны потерять возможность оперировать и на востоке Черноморской акватории.

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Президент Украины Владимир Зеленский поздравил работников Службы безопасности Украины по случаю 32-й годовщины создания, а также отметил дальнобойность и меткость украинских дронов как в небе, так и на море. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

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Новые дроны Sea Baby и секретные операции: какие "сюрпризы" СБУ готовит России, – источники Фокуса

"За годы войны СБУ стала действительно боевой, а главное, именно такой результативной специальной службой, которая и нужна нашему государству и для защиты от врага, и для активных действий, которые уменьшают потенциал российской агрессии. Вы находите эффективные методы противодействия врагу", — сказал Зеленский.

Глава государства обратил особое внимание на современные образцы боевой, специальной техники и оборудования, находящегося на вооружении СБУ, в частности дроны Sea Baby. Президент отметил дальнобойность и меткость украинских дронов как в небе, так и на море.

"Российским военным кораблям уже не место в западной части Черного моря и вблизи нашего Крыма, но пусть они потеряют возможность оперировать и на востоке Черноморской акватории. Каждый оккупант уже очень четко понимает, что нигде на украинской земле они не могут чувствовать себя спокойно, но они должны потерять еще больше логистики, еще больше штабов, складов — еще больше материальной основы этой войны", — сказал Зеленский.

В то же время президент отметил, что сейчас Украина ожидает от СБУ еще большей результативности.

"Пусть такие ваши успехи помогут Украине сохранить еще больше жизней и ускорить нашу, украинскую победу", — подчеркнул Владимир Зеленский.

В конце глава государства вручил работникам СБУ государственные награды, знаки отличия и присвоил воинские звания.

Напомним, Служба безопасности Украины 25 марта задержала двух коллаборационистов, которые во время оккупации Херсона охраняли местный застенок, в котором россияне удерживали украинских активистов и издевались над местными жителями с патриотической позицией.

В тот же день сообщалось, что сотрудники СБУ задержали мужчину, который по указанию Кремля пытался устроиться на службу в Силы обороны Украины и шпионить в пользу врага.