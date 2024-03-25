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Военный Фокус Российско-украинская война Ситуация в Херсоне и области

Охраняли российские застенки во время оккупации Херсона: СБУ задержала коллаборационистов (фото)

СБУ задержали коллаборационистов
Фото: Из открытых источников | СБУ задержали коллаборационистов

По данным следствия, задержанные были "инспекторами отдела охраны" оккупационного объекта. Им выдали форменную одежду российского образца, оружие и "удостоверение".

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Служба безопасности Украины задержала двух коллаборационистов, которые во время оккупации Херсона охраняли местный застенок, в котором россияне удерживали украинских активистов и издевались над местными жителями с патриотической позицией. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Злоумышленниками оказались местные мужчина и женщина, которые в начале полномасштабного вторжения РФ поддержали захватчиков. За это их назначили в состав "администрации" российского застенка, которая действовала на базе захваченной в то время исправительной колонии в областном центре", — говорится в сообщении.

Предателям выдали форменную одежду российского образца, оружие и "удостоверение". Основной их задачей было охранять камеры, в которые россияне заключали участников движения сопротивления в регионе.

"В этих камерах оккупанты применяли к пострадавшим пытки и пытались "выбить" из них согласие на сотрудничество против Украины", — отметили в СБУ.

После деоккупации Херсона "охранники" постоянно меняли место жительства, чтобы избежать наказания за сотрудничество с оккупационными войсками.

Сейчас злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

СБУ задержали коллаборационистов Fullscreen
СБУ задержали коллаборационистов
СБУ задержали коллаборационистов Fullscreen
СБУ задержали коллаборационистов
СБУ задержали коллаборационистов
СБУ задержали коллаборационистов

Напомним, сотрудники СБУ задержали мужчину, который по указанию Кремля пытался устроиться на службу в Силы обороны Украины и шпионить в пользу врага.

Также мы сообщали, что Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ Российской Федерации, который "сливал" россиянам информацию для прорыва обороны Киева в 2022 году.