Охороняли російські катівні під час окупації Херсону: СБУ затримала колаборантів (фото)

За даними слідства, затримані були "інспекторами відділу охорони" окупаційного об’єкта. Їм видали формений одяг російського зразка, зброю та "посвідчення".

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Служба безпеки України затримала двох колаборантів, які під час окупації Херсону охороняли місцеву катівню, в якій росіяни утримували українських активістів та знущались з місцевих мешканців з патріотичною позицією. Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Зловмисниками виявились місцеві чоловік та жінка, які на початку повномасштабного вторгнення РФ підтримали загарбників. За це їх призначили до складу "адміністрації" російської катівні, яка діяла на базі захопленої на той час виправної колонії в обласному центрі", — йдеться у повідомленні.

Зрадникам видали формений одяг російського зразка, зброю та "посвідчення". Основним їх завданням було охороняти камери, до яких росіяни ув’язнювали учасників руху опору в регіоні.

"У цих камерах окупанти застосовували до потерпілих тортури та намагались "вибити" з них згоду на співпрацю проти України", — зазначили в СБУ.

Після деокупації Херсона "охоронці" постійно змінювали місце проживання, аби уникнути покарання за співпрацю з окупаційними військами.

Наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

СБУ затримали колаборантів СБУ затримали колаборантів

Нагадаємо, співробітники СБУ затримали чоловіка, який за вказівкою Кремля намагався влаштуватись на службу до Сил оборони України та шпигувати на користь ворога.

Також ми повідомляли, що Служба безпеки України затримала агента ФСБ Російської Федерації, який "зливав" росіянам інформацію для прориву оборони Києва у 2022 році.