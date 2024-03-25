"Повинні втратити ще більше": Зеленський озвучив очікування від СБУ та привітав із річницею

За словами президента України, російським військовим кораблям уже не місце в західній частині Чорного моря та поблизу нашого Криму, але вони мають втратити можливість оперувати й на сході Чорноморської акваторії.

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Президент України Володимир Зеленський привітав працівників Служби безпеки України з нагоди 32-ї річниці створення, а також відзначив далекобійність і влучність українських дронів як у небі, так і на морі. Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

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"За роки війни СБУ стала справді бойовою, а головне, саме такою результативною спеціальною службою, яка й потрібна нашій державі і для захисту від ворога, і для активних дій, які зменшують потенціал російської агресії. Ви знаходите ефективні методи протидії ворогу", — сказав Зеленський.

Глава держави звернув особливу увагу на сучасні зразки бойової, спеціальної техніки й обладнання, що перебуває на озброєнні СБУ, зокрема дрони Sea Baby. Президент відзначив далекобійність і влучність українських дронів як у небі, так і на морі.

"Російським військовим кораблям уже не місце в західній частині Чорного моря та поблизу нашого Криму, але хай вони втратять можливість оперувати й на сході Чорноморської акваторії. Кожен окупант уже дуже чітко розуміє, що ніде на українській землі вони не можуть почуватися спокійно, але вони повинні втратити ще більше логістики, ще більше штабів, складів — іще більше матеріальної основи цієї війни", — сказав Зеленський.

Водночас президент зазначив, що зараз Україна очікує від СБУ ще більшої результативності.

"Хай такі ваші успіхи допоможуть Україні зберегти ще більше життів і прискорити нашу, українську перемогу", — наголосив Володимир Зеленський.

Насамкінець глава держави вручив працівникам СБУ державні нагороди, відзнаки та присвоїв військові звання.

Нагадаємо, Служба безпеки України 25 березня затримала двох колаборантів, які під час окупації Херсона охороняли місцеву катівню, де росіяни утримували українських активістів і знущалися з місцевих мешканців із патріотичною позицією.

У той же день повідомлялося, що співробітники СБУ затримали чоловіка, який за вказівкою Кремля намагався влаштуватися на службу до Сил оборони України та шпигувати на користь ворога.