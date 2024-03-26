Зеленский уволил Данилова и главу внешней разведки Литвиненко: кто будет вместо них

Согласно указу президента, секретарем СНБО стал Александр Литвиненко, который до этого был главой Службы внешней разведки.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны, а также Александра Литвиненко с позиции главы Службы внешней разведки. Соответствующие указы во вторник, 26 марта, опубликованы на официальном портале Офиса президента Украины.

Литвиненко возглавлял Службу внешней разведки с 23 июля 2021 года. До этого, с 4 апреля 2014 года до 13 августа 2019 года, был заместителем секретаря СНБО. Данилов занимал должность секретаря СНБО с 3 октября 2019 года.

Вместе с тем, Зеленский подписал указы, которыми назначил секретаря СНБО и главу разведки. Так, новым председателем Службы внешней разведки стал Олег Иващенко, а новым секретарем СНБО стал вышеупомянутый Литвиненко.

Напомним, 20 марта секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия готовит кампанию по дискредитации высшего военно-политического руководства Украины. Алексей Данилов рассказал, что в России есть "сектор Ц", который работает по всей Украине. В частности, он сосредоточил свою деятельность на несколько направлений — дискредитация президента, работа по населению и ВСУ. Секретарь СНБО добавил, что на наше государство направляется большое количество подобной информации.

Ранее, 19 марта, Данилов рассказал, что Западу нужно готовиться к деколонизации России. По его словам, этот процесс будет происходить ускоренными темпами.