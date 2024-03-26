"Предоставит все": в АМКУ намерены способствовать расследованию полиции из-за материала "Схем"

По данным журналистов, родственники со стороны Кириленко приобрели "элитное имущество" в Ужгороде, Киеве и области на сумму 70 млн грн, хотя это не совпадает с уровнем их заработков.

Глава Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Павел Кириленко подтвердил свою готовность "предоставить все необходимое для всестороннего и объективного расследования". Об этом информирует "Суспільне" со ссылкой на пресс-службу АМКУ.

Отмечается, что производство было открыто Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) и Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) в связи с проведением журналистского расследования "Схем" об имуществе и семье Кириленко.

Недавно два вышеупомянутых органа открыли уголовное производство в отношении руководителя АМКУ Павла Кириленко по статьям "незаконное обогащение" и "декларирование недостоверной информации". До этого журналисты проекта "Радио Свобода" "Схемы" распространили результаты расследования, в котором, среди прочего, указывалось, что родственники со стороны Кириленко приобрели "элитное имущество" в Ужгороде, Киеве и области на сумму 70 млн грн, хотя это не совпадает с уровнем их заработков.

Карьера Павла Кириленко — что известно

Павел Кириленко возглавлял Донецкую областную военную администрацию более четырех лет, заняв эту должность летом 2019 года. До этого он работал военным прокурором Ужгородского гарнизона Западного региона.

Кириленко является выходцем из Донецкой области, из оккупированной с 2014 года Макеевки. В комментарии журналистам он рассказывал, что последний раз был во временно оккупированном Донецке в июне 2014 года. Некоторые его родственники до сих пор продолжают жить в оккупации. Когда чиновника спросили о них, ответ главы АМКУ был резким: "Хотите жесткого ответа? Нет у меня там семьи. Нет никого, нет людей этих. И об этом им известно".

По образованию Павел Кириленко юрист, он учился в Национальной юридической академии им. Ярослава Мудрого в Харькове, был сотрудником прокуратур Донецкой области, АР Крым и Генпрокуратуры.

В 2022 году, во время работы в должности руководителя Донецкой ОГА зарплата Павла Кириленко учитывая оклад, надбавки и премии составила 846 тысяч 991,21 гривны.

После соответствующего согласования Кабмина 5 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Кириленко с должности руководителя Донецкой областной военной администрации. В документе отмечалось, что Кириленко подал соответствующее заявление. При этом уже на следующий день, 6 сентября, Верховная Рада проголосовала за назначение Кири ленко руководителем Антимонопольного комитета.