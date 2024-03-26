Предупреждал о планах Путина в 2021 году: чем известен новый секретарь СНБО Литвиненко

По данным журналистов, еще до назначения на пост главы Службы внешней разведки Украины Литвиненко предсказал, что "не сумев победить Украину за три дня в широкомасштабной войне, Кремль прошел точку невозврата в отношениях с Западом", и оставил себе лишь возможность "триумфально победить или сокрушительно проиграть".

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны, постановлением №186 от 26 марта. Также на сайте президента Украины было опубликовано постановление №188 о назначении нового секретаря СНБО — Александра Литвиненко. Ранее Литвиненко был уволен Зеленским с должности главы Службы внешней разведки. Фокус собрал все, что известно про нового секретаря СНБО.

Заявления Литвиненко

Александр Литвиненко — известный аналитик по вопросам национальной безопасности в Украине. Журналисты "Радио Свобода" отметили, что до своего назначения в июле 2021 года на пост главы Службы внешней разведки Украины, Литвиненко активно комментировал вопросы безопасности. Журналисты привели основные выводы его анализа планов Путина в отношении Украины и Запада, сделанные им в качестве главы Службы внешней разведки.

Когда он занимал пост главы Службы внешней разведки Украины, Александр Литвиненко предсказал, что "не сумев победить Украину за три дня в широкомасштабной войне, Кремль прошел точку невозврата в отношениях с Западом", и оставил себе лишь возможность "триумфально победить или сокрушительно проиграть".

По мнению Литвиненко, Путин уверен, что Россия сможет "вернуть" Украину и другие "исторические русские земли" и восстановить империю в рамках глобального переустройства мира.

Согласно плану Путина, передел может занять 10-15 лет и будет "сопровождаться конфликтами различного масштаба и интенсивности, возможно, с использованием ядерного оружия".

"При этом война против Украины воспринимается сейчас Кремлем как важный, но не единственный фронт для РФ, которая фактически ведет мировую войну с США и Западом в целом", — написал Александр Литвиненко.

Образование и научная работа

Александр Литвиненко родился в Киеве. Он является доктором политических наук, профессором и носит звание генерал-майора в запасе.

В 1994 году получил первое образование по специальности прикладная математика в Институте криптографии, связи и информатики при Академии (Москва, РФ).

В 1998 году защитил кандидатскую диссертацию по политическим наукам по специальности "политические проблемы международных систем и глобального развития" в Институте международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

2002 год — прошел курсы повышения квалификации в Йоркском университете в Торонто, Канада.

2005 год — прошел курсы повышения квалификации в Маршалл-центре в Гармиш-Партенкирхене, Германия.

2009 год — окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальальности "правоведение".

2011 год — назначен профессором по специальности "основы национальной безопасности государства".

2012 год — окончил Королевский колледж оборонных наук (RCDS) в Лондоне, Великобритания.

Карьера в сфере национальной безопасности

Согласно открытым источникам, Александр Литвиненко с 1998 по 2005 годы занимал различные должности в Национальном институте стратегических исследований, а затем принимал участие в работе структур Совета национальной безопасности и обороны и СБУ.

В период с 2010 по 2014 годы он служил советником директора Национального института стратегических исследований, а с 2014 по 2019 годы занимал должность заместителя секретаря СНБО.

Также следует отметить, что у Александра Литвиненко имеется Орден князя Ярослава Мудрого V степени, которым его наградили в 2020 году за выдающийся вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины, а также за значительные трудовые достижения и профессионализм.

С 23 июля 2021 года назначен председателем Службы внешней разведки. С 27 июля 2021 года Член Совета национальной безопасности и обороны Украины

Напомним, 26 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, согласно которым были уволены Алексей Данилов с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны, а также Александр Литвиненко — с позиции главы Службы внешней разведки. Новым председателем Службы внешней разведки стал Олег Иващенко, а Данилова сменил Литвиненко.