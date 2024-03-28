Лукашенко взялся за границу и войска. Актуально ли разрывать дипотношения с Беларусью

Межфракционное депутатское объединение (МФО) "За демократическую Беларусь!", в состав которого входят представители как монобольшинства ВР, так и оппозиции, призвало правительство Дениса Шмыгаля "разорвать дипломатические отношения с режимом белорусского диктатора". Прислушиваются ли в отечественном Кабмине к призыву парламентариев, и что такой шаг может принести официальному Киеву, выяснял Фокус.

Свое заявление МФО "За демократическую Беларусь" выпустило в понедельник, 25 марта, в связи с тем, что 25 марта 1918 года была провозглашена независимость Белорусской Народной Республики.

"Наше Межфракционное объединение осуждает запрет этого праздника, а также призывает правительство Украины и правительства демократических государств разорвать дипломатические отношения с Беларусью", — говорится в заявлении нардепов.

Попутно парламентарии констатируют, что этот праздник сейчас является запрещенным "в диктаторском режиме самопровозглашенного президента Лукашенко".

"Политические акции и шествия во времена диктатуры всегда жестко подавляются карателями в погонах по прямым поручениям главы кровавого режима. После митингов 2020 года самопровозглашенный президент окончательно уничтожил свободы белорусского народа", — резюмируют нардепы.

Разрыв контактов с Беларусью — пример мировым правительствам

Как отметил в разговоре с Фокусом председатель МФО "За демократическую Беларусь", нардеп от Евросолидарности Алексей Гончаренко: "Жирную точку в отношениях между Украиной и лукашенковским режимом нужно было поставить уже давно, но даже сегодня этот вопрос является супер актуальным".

"Следует понимать и четко осознавать, что на сегодняшний день Беларусь целиком и полностью оккупирована Российской Федерацией. Собственно, именно поэтому Украине не имеет никакого смысла поддерживать любые отношения с оккупационными властями, поэтому этот вопрос является не просто актуальным, а супер актуальным", — констатирует Алексей Гончаренко.

По его убеждению, в случае разрыва дипломатических отношений с Лукашенко, "мы покажем правительствам всех цивилизованных стран пример того, как нужно действовать с тамошним преступным режимом, который является фактической марионеткой Кремля".

Актуально ли прекращение дипломатических отношений с Беларусью

В том, что правящий ныне режим в Беларуси не имеет субъектности убежден также политолог Александр Палий. Эксперт считает, что сейчас в РБ нет суверенного правительства, "а Лукашенко взят под контроль Путиным".

"С учетом этого факта, теоретически Украина может осуществить такой политический жест, как разрыв дипломатических отношений с Беларусью, лишний раз подчеркнув для всего мирового сообщества ее роль в российско-украинской войне. С другой же стороны, этого можно и не делать, поскольку рано или поздно, скорее всего Беларусь будет освобождена от российских оккупантов и нам снова придется восстанавливать дипломатические отношения", — отмечает Александр Палий в разговоре с Фокусом.

Отдельное внимание эксперт обращает на то, что достаточно длительное время Александр Лукашенко не выступает публично по международным вопросам и в отношении Украины в частности, хотя ранее достаточно активно комментировал все, что касается нашего государства.

"Судя по всему он (Лукашенко — ред.) сейчас лишен какого-либо суверенитета и Кремль ему указывает на то, что говорить, а что нет. То есть, Лукашенко стал, возможно, самоубийственным для себя инструментом разнообразных авантюр РФ. Например, Россия уже использует территорию Беларуси для размещения ядерного оружия. Не исключено, что территория РБ также будет использована Москвой для каких-то провокаций против Польши и Литвы", — отмечает Александр Палий.

"Впрочем, по состоянию на сегодняшний день роль Лукашенко маленькая и суть ее заключается в том, чтобы, прижав уши, тихонько сидеть и лишний раз не отсвечивать, тем более — по геополитическим вопросам", — заключает политолог.

Зачем Лукашенко взялся за границу и войска

Стоит заметить, что действительно, Александр Лукашенко, который ранее активно комментировал события в Украине, подчеркивая в частности необходимость поиска мира с РФ, в последнее время довольно редко упоминает нашу страну в своих публичных заявлениях.

Вместо этого самопровозглашенный президент Беларуси сконцентрировался на вопросах внутренней безопасности РБ. Так, во вторник, 26 марта, во время пребывания на участке, где проводится проверка боевой готовности войск, Лукашенко приказал "не церемониться" с нарушителями границы и уничтожать их.

"Публично скажу: любая провокация должна пресекаться вооруженным путем. Нечего с ними шутить. Нарушили государственную границу — к уничтожению. Никто не должен ни с кем церемониться. И мы так и будем поступать", — отметил Лукашенко.

Он также добавил, что нарушители границы "понимают только силу". При этом, что весьма и весьма показательно, Александр Лукашенко не уточнил, граждане каких именно стран сейчас якобы нарушают границу Беларуси.

Между тем 15 февраля в Беларуси ввели режим контртеррористической операции в части Гомельской области. Этот регион, заметим, граничит с Украиной. С чем были связаны такие действия в Минске не объяснили, но в тот же день Лукашенко заявил, что на границе с Украиной "задержали диверсантов".

Реагируя на это заявление, представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко отметил, что Лукашенко "регулярно произносит подобные байки".

"Я до сих пор вспоминаю о его тоннах оружия, которое они задерживали из Украины, а еще более хорошо помню, откуда произошло полномасштабное вторжение России", — акцентировал спикер ГПСУ.

Напомним, что не далее как 11 марта Министерство обороны Беларуси объявило о проверке боевой готовности соединений и воинских частей.

Отметив, что эта проверка носит комплексный характер, в оборонном ведомстве РБ добавили, что личный состав должен провести ряд учений и тренировок, в частности, по боевой стрельбе.

В этом контексте следует отметить, что по мнению отдельных экспертов, все это оживление в Беларуси может быть не случайным, поскольку Россия может использовать удары по своим НПЗ с тем, чтобы столкнуть лбами Киев и Минск.