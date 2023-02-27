Уникальный момент: Лукашенко рассказал, почему Украина должна заключить мир с РФ сейчас

По словам главы Беларуси, в Украине якобы издевались над русскоязычными и оскорбляли Путина. Он уверен, что сейчас Киев должен подписать с Москвой мирный договор, иначе украинцы погибнут.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что сейчас сложилась уникальная ситуация, когда можно закончить войну России против Украины. Для этого Киев должен согласиться на мир с Москвой без предварительных условий. Об этом Лукашенко рассказал в интервью китайском изданию Синьхуа.

По словам белорусского политика, если в мире начнется любой другой военный конфликт, то про Украину тут же забудут. А Россия еще не развернула свою экономику, не поставила ее на военные рельсы. Поэтому, пока этого не произошло, Киев якобы должен воспользоваться моментом и заключить мирное соглашение с Москвой.

"Любая война заканчивается миром, и эта тоже закончится миром. Вопрос только в том, сколько погибнет людей и во имя чего погибнут эти люди", — сказал Лукашенко.

Он заявил, что президент РФ Владимир Путин хочет, чтобы от Украины не исходила угроза, именно поэтому он начал так называемую "СВО". Однако еще в первые дни вторжения РФ была готова к переговорам, но Запад якобы отговорил Украину от них. Лукашенко считает, что, если сейчас не подписать мирный договор, это может привести к гибели Украины.

Кроме того, белорусский политик решил сравнить президента Украины Владимира Зеленского с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым.

"Володя Зеленский — неплохой человек, но очень неопытный. Аплодисменты его умиротворяют, он очень доволен, когда ему аплодируют. "Но аплодисменты могут быть далеко не искренними. Вот он поехал на Запад и все ему кричат: "Ура-ура!". И аплодируют. А я напоминаю ему Горбачева Михаила Сергеевича. Он ездил по Западу, ему все аплодировали. И чем он закончил? Точно так же будет и с Зеленским", — сказал Лукашенко.

Он также заявил, что согласен с Путиным в том, что в Украине якобы издевались над русскоязычным населением, а Запад лишь нагнетал обстановку. Более того, его возмутило, что украинцы также оскорбляли самого Путина.

"Естественно ни одна бы страна не позволила бы издеваться над своими соотечественниками", — отметил Лукашенко.

Отметим, что в Украине на предложение Лукашенко пока не ответили.

Ранее Лукашенко призвал усилить безопасность из-за удара по Мачулищах. Несмотря на то, что глава Беларуси отрицает действия проукраинских партизан на аэродроме под Минском, где был взорван военный самолет РФ, он собрал совещание силовиков и потребовал от них "беспрецедентных мер безопасности внутри страны и на границе с Украиной".

Также Лукашенко похвастался производством и экспортом оружия. Он сказал, что несмотря на международные санкции, Республика Беларусь совместно с РФ продолжает заниматься разработкой различного оружия.