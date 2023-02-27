Унікальний момент: Лукашенко розповів, чому Україна має укласти мир із РФ зараз

За словами глави Білорусі, в Україні нібито знущалися з російськомовних і ображали Путіна. Він упевнений, що зараз Київ має підписати з Московою мирну угоду, інакше українці загинуть.

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що зараз склалася унікальна ситуація, коли можна закінчити війну Росії проти України. Для цього Київ має погодитися на мир із Москвою без попередніх умов. Про це Лукашенко розповів в інтерв'ю китайському виданню "Сіньхуа".

За словами білоруського політика, якщо у світі розпочнеться будь-який інший військовий конфлікт, то про Україну відразу забудуть. А Росія ще не розгорнула свою економіку, не поставила її на військові рейки. Тому поки цього не сталося, Київ нібито має скористатися моментом і укласти мирну угоду з Москвою.

"Будь-яка війна закінчується миром, і ця теж закінчиться миром. Питання лише в тому, скільки загине людей і заради чого загинуть ці люди", — сказав Лукашенко.

Він заявив, що президент РФ Володимир Путін хоче, щоб від України не виходила загроза, саме тому він розпочав так звану "СВО". Однак ще в перші дні вторгнення РФ була готова до переговорів, але Захід нібито відмовив від них Україну. Лукашенко вважає, що якщо зараз не підписати мирний договір, це може призвести до загибелі України.

Крім того, білоруський політик вирішив порівняти президента України Володимира Зеленського з першим президентом СРСР Михайлом Горбачовим.

"Володя Зеленський — непогана людина, але дуже недосвідчена. Оплески його утихомирюють, він дуже задоволений, коли йому аплодують. Але оплески можуть бути далеко не щирими. Ось він поїхав на Захід і всі кричать: "Ура-ура!". І аплодують. А я нагадую йому Горбачова Михайла Сергійовича. Він їздив Заходом, йому всі аплодували. І як він закінчив? Так само буде і з Зеленським", — сказав Лукашенко.

Він також заявив, що згоден із Путіним у тому, що в Україні нібито знущалися з російськомовного населення, а Захід лише нагнітав обстановку. Крім того, його обурило, що українці також ображали Путіна.

"Природно, жодна країна не дозволила б знущатися зі своїх співвітчизників", — зазначив Лукашенко.

Зазначимо, що в Україні на пропозицію Лукашенку наразі не відповіли.

Раніше Лукашенко закликав посилити безпеку через удар по Мачулищах. Попри те, що глава Білорусі заперечує дії проукраїнських партизанів на аеродромі під Мінськом, де було підірвано військовий літак РФ, він зібрав нараду силовиків і зажадав від них "безпрецедентних заходів безпеки всередині країни та на кордоні з Україною".

Також Лукашенко похвалився виробництвом і експортом зброї. Він сказав, що, попри міжнародні санкції, Республіка Білорусь спільно з РФ продовжує займатися розробкою різної зброї.