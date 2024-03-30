"Вскакивал и выбегал из комнаты": польский замминистра срывал переговоры с Украиной, – СМИ (фото)

По словам участников переговоров, заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак на встречах вел себя "странно" и проявлял неуважение к собеседникам. При этом сам чиновник назвал эти заявления "попыткой его дискредитировать".

"Странное" поведение заместителя министра сельского хозяйства Польши Михала Колодзейчака препятствовало переговорам между Киевом и Варшавой о транзите украинского зерна. Об этом пишет польское издание Onet.

Как отмечают журналисты, участники переговоров от украинской стороны ранее отмечали в соцсетях неуважительное поведение Колодзейчака. Так, по словам главы Ассоциации Украинских агробизнес-клубов Олега Хоменко, польский замминистра демонстративно снимал наушники, пока говорили украинский министр.

"Михал Колодзейчак вел себя странно. Он много раз вскакивал и выбегал из комнаты, потом возвращался, всхлипывал и вел себя очень нервно", — отметили представители организации.

Михала Колодзейчака обвиняют в "странном" поведении на переговорах с Украиной Фото: Соцсети

Что говорит Колодзейчак

Михал Колодзейчак утверждает, что эти обвинения и опубликованные в сети его фото с переговоров являются "попыткой его дискредитировать и исключить из дальнейших переговоров". Он признал, что во время встречи действительно была "напряженность", однако, по его мнению, украинцам просто не понравилось, "насколько хорошо" он подготовился к переговорам.

"В ходе многочасовой встречи я приводил содержательные аргументы, вспоминал их предыдущие заявления, от которых они сейчас пытаются отказаться, и это вызвало недовольство" — утверждает чиновник.

Что касается обвинений в "странном" поведении, Колодзейчак заявил, что покинул собрание лишь один раз и потягивался в кресле, "как и многие другие присутствующие".

"Встреча длилась долго, мы все чувствовали усталость, мы всего лишь люди", — сказал он.

Что говорят в Польше

Участники переговоров от польской стороны в комментарии изданию подтвердили слова украинских коллег о Колодзейчаке на условиях анонимности.

"У меня сердце обливается кровью, потому что мы были очень близки к достижению соглашения, и вдруг раздался взрыв, — Михал вспылил", — признался один из собеседников портала.

Польский переговорщик отметил, что украинцы были "очень хорошо подготовлены к этой встрече", однако, когда переговоры приближались к концу, Колодзейчак "ни с того ни с сего набросился на представителей украинской делегации".

Другой польский переговорщик также отметил, что после "выступления" Колодзейчака "потерялась нить понимания". По его словам, действия замминистра не приблизили стороны к соглашению.

"Мы знаем, как ведет себя Михал, но для человека, который имел возможность встретиться с ним впервые, это могло стать шоком", — сказал он.

В свою очередь министр сельского хозяйства Чеслав Секерский признал, что встреча "была эмоциональной", однако он не видит оснований для отстранения Колодзейчака от дальнейших польско-украинских переговоров.

"Возможно, заместитель министра отреагировал слишком эмоционально, но это его характер", — сказал Секерский.

Напомним, 28 марта сказал глава Кабмина Польши Дональд Туск на совместной пресс-конференции с руководителем украинского правительства Денисом Шмыгалем заявил, что Киев и Варшава близки к тому, чтобы найти решение вокруг решения проблем агроимпорта и автоперевозок.

В свою очередь министр аграрной политики Украины Николай Сольский 28 марта заявил, что Киев и Варшава не смогли прийти к консенсусу относительно транзита украинского зерна через территорию Польши.