Одна из крупнейших атак: в Белом доме высказались об обстреле энергосети Украины

По словам представителя Совета нацбезопасности Белого дома Эдриен Уотсон, США должны передать Киеву больше систем ПВО, чтобы помочь защититься от атак ВС РФ.

В Белом доме осудили массированный российский обстрел Украины 29 марта, в ходе которого были повреждены объекты критической энергетической инфраструктуры. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте администрации.

В заявлении представителя Совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон указано, что ВС РФ осуществили одну из крупнейших воздушных атак на энергосистему Украины с начала полномасштабной войны.

Уотсон подчеркнула, что из-за российского удара в первый месяц весны, когда на улице еще холодно, многие украинцы лишились тепла, воды и электричества.

"Эта бомбардировка — часть серии российских атак на важнейшую инфраструктуру Украины — является ужасным напоминанием о попытках Владимира Путина сломить дух украинского народа и погрузить его во тьму", — говорится в заявлении.

По словам Уотсон, чтобы помочь Украине защититься от атак ВС РФ, необходимо, чтобы Палата представителей США приняла двухпартийный дополнительный законопроект о национальной безопасности, в рамках которого Киев мог бы получить больше систем ПВО.

"Потребности Украины срочны, и мы не можем позволить себе дальнейших задержек", — заявила Уотсон.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при постоянных атаках ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины у Киева нет другого выбора, кроме как нанести ответный удар по российской территории.

В свою очередь военный аналитик Дмитрий Снегирев отметил, что наносить превентивные удары по энергетической инфраструктуре противника заложено в военной доктрине Российской Федерации.