Вместе почти 30 лет и создали "Квартал 95". Чем Сергей Шефир важен для Зеленского

Братья Сергей и Борис Шефиры писали шутки для команд "КВН", а с 1995 года началось их многолетнее сотрудничество с Владимиром Зеленским. Сергея Шефира считали одним из претендентов на пост главы Офиса президента, но он предпочел статус помощника. Фокус вспомнил интересные факты из жизни ближайшего соратника главы государства.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности первого помощника своего друга Сергея Шефира, ближайшего соратника со времен юности. Вместе со старшим братом Борисом и нынешним главой государства они создали студию "Квартал 95".

Сергей Шефир занимал должность первого помощника Владимира Зеленского с 21 мая 2019 года. В Офисе президента он отвечал за контакты с крупным бизнесом в Украине и за рубежом. В апреле 2021 года Шефир-младший сопровождал Зеленского на встрече с главой совета директоров компании ArcelorMittal Лакшми Митталом.

СМИ также писали, что до полномасштабной войны Украины с Россией Шефира видели на встречах с украинскими олигархами. Также отмечалось его влияние на работу НАЭК "Энергоатом" и Одесского припортового завода.

Из "КВН" на Банковую: карьерный путь Шефира

Братья Шефиры в прошлом писали шутки для разных команд "КВН" и сами играли в клубе. Осенью 1995 года Сергей и Борис Шефиры устраивали в Кривом Роге фестиваль КВН, где и познакомились с молодым Зеленским и позвали его в команду "Запорожье — Кривой Рог — Транзит". С этого времени началось их многолетнее сотрудничество.

В 2003 году братья Шефиры и Владимир Зеленский основали студию "Квартал 95". Еще через два года вышло в эфир известное юмористическое шоу "Вечерний квартал".

Сергей Шефир занимал должность первого помощника Владимира Зеленского с 21 мая 2019 года Фото: Getty Images

После победы Зеленского на президентских выборах Сергея Шефира считали одним из возможных претендентов на пост главы администрации президента. Однако он сказал, что в этом кресле должен сидеть "хорошо подкованный юридически человек". В итоге ОП тогда возглавил Андрей Богдан, а затем на смену ему пришел Андрей Ермак.

"Я равнодушен к должностям и портфелям, но я не равнодушен к Зеленскому. Как я вижу свою задачу? Хочу, чтобы он остался человеком, став политиком. Мне кажется, это самое главное. Я буду там, где нужен, и знаю, что он меня не подведет", — описывал Сергей Шефир свой статус.

Один из представителей власти в разговоре с "Украинской правдой" говорил, что Шефир для Зеленского — как старший брат.

"Он для президента — некий ментор в хорошем понимании слова, который психологически поддерживает. Нахманович говорит ему свое мнение со стороны: оно может быть не профессиональное, но искреннее", — рассказывал собеседник издания.

Выпустили 18 пуль: история покушения на Сергея Шефира

Сергея Шефира пытались убить, 22 сентября 2021 года на него было совершено покушение. В Киевской области между селами Ходосовка и Лесники неизвестные из автомата обстреляли автомобиль, в котором он ехал. В машину попало 18 пуль, водителя ранила, а сам Шефир не пострадал.

В Офисе президента заявили, что нападение на первого помощника президента Сергея Шефира можно квалифицировать как попытку демонстративного убийства ключевого члена команды, что связано с борьбой против олигархов.

Автомобиль Сергея Шефира после покушения Фото: Getty Images

Фокус ранее писал об увольнении троих советников Зеленского. Должностей лишились Олег Устенко, Сергей Трофимов и Михаил Радуцкий.

Кроме этого, 29 марта Владимир Зеленский уволил заместителей главы Офиса президента Андрея Смирнова и Алексея Днепрова. Новыми заместителями стали замминистра юстиции Ирина Мудрая и руководитель кабинета главы ОП Елена Ковальская.