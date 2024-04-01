"Мир возможен в любой момент": Почему Шольц и другие лидеры снова заговорили о переговорах с Россией

Канцлер Германии Олаф Шольц заявляет, что несколько государств, включая Украину, на уровне советников по безопасности обсуждают формат, который может запустить мирные переговоры в российско-украинской войне. Свидетельствует ли это о том, что представители отечественной власти готовы сесть за один стол с Путиным, выяснял Фокус.

В последние дни в международном дипломатическом пространстве снова оживилась тема мирных переговоров с Россией. В то время, как в Европе Шольц говорит о группе государств, готовых к переговорам, Украина налаживает контакты с влиятельной силой Глобального Юга — Индией.

В рамках этого процесса министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба впервые посетил Дели. Находясь в Индии главный дипломат страны, среди прочего, допустил диалог с Россией по "формуле Зеленского".

В частности, Дмитрий Кулеба в интервью индийскому телеканалу New Delhi Television Limited отметил, что Киев готов запустить определенный дипломатический процесс между саммитами, на которых будут обсуждать предложение Украины, констатировал следующее: "На первом саммите соберем вместе все государства, которые разделяют наши принципы, они выберут пункт меню, над которым хотят работать. А уже потом между первым и вторым саммитами может пройти общение с Россией в соответствии с правилами, одобренными участниками".

Чем важна ставка на страны Глобального Юга

Напомним, что Швейцария ранее вызвалась заняться организацией саммита на основе "формулы мира" Владимира Зеленского, который, как предполагается, должен состояться до лета 2024 года.

Пока точно неизвестно, согласится ли Индия на участие в "саммите мира", однако Китай уже дал понять, что урегулирование конфликта невозможно без учета позиции российской стороны. Более того, 7 марта глава МИД КНР Ван И отметил, что Пекин выступает за созыв мирной конференции, которая будет признана и Киевом, и Москвой.

Следует заметить, что не только Индия и Китай скептически относятся к перспективам мирных переговоров, на которых не будет ни одной из конфликтующих сторон. Об этом говорил 12 марта и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, по мнению которого без подключения Москвы невозможно прекратить боевые действия.

Между тем, взять за основу именно "формулу мира" Зеленского готова не только Швейцария, которая будет принимать саммит. Так, 28 марта канцлер Германии Олаф Шольц в интервью газете Markische Allgemeine Zeitung заявил, что сразу несколько стран, включая Украину, на уровне советников по безопасности обсуждают, "в какой форме может быть достигнута предметная договоренность, которая непременно приведет к мирному процессу". По убеждению канцлера ФРГ, "мир возможен в любой момент".

Миротворческие инициативы будут звучать и в дальнейшем

Комментируя для Фокуса заявление Олафа Шольца о мирных переговорах, политтехнолог Сергей Гайдай отмечает следующее: "Ключевой момент, который нужно понимать в сложившейся ситуации, заключается в том, что Запад, а конкретно — Европа не хочет себя переводить на военные рельсы. Для них это чрезвычайно болезненный вопрос, поскольку экономика будет падать, а они бы хотели вернуться к довоенному статусу с дешевыми энергоносителями. А сейчас же нужно понимать, что с той стороны враг, который, пока бьются украинцы, уже и неприкрыто ей угрожает".

Подчеркнув, что европейцы очень медленно приходят к восприятию реальности и до сих пор ищут способы, которые бы позволили им меньшими затратами решить эту проблему, эксперт отметил, что "никакого другого способа, кроме как переговоры с РФ они (европейцы. — Ред.) не видят.

"В случае "заморозки" конфликта у Европы отпадет насущная необходимость менять жизнь в своих странах, снова развивать военно-промышленный комплекс, производить снаряды, вооружать свои армии и так далее. Поэтому, убежден, что и в дальнейшем мы будем постоянно слышать от них различные миротворческие инициативы", — отмечает Сергей Гайдай.

Наряду с тем, по его убеждению, опыт Второй мировой войны показывает, что путь примирения представителей "оси зла" — Гитлера и других — привел только к огромной мировой войне.

"Поэтому идти нужно только одним путем — путем ликвидации самого агрессора. Другого не дано и украинцы четко осознают, что так называемый мир или же перемирие — это ничто иное, как промежуточная остановка на пути уничтожения нас как страны и как нации. Ну, а что касается Европы, то пока по их городам не прилетают ракеты и бомбы и пока не гибнут их люди, им очень трудно нас понять", — заключает Сергей Гайдай.

В свою очередь политический эксперт и бывший глава Национального института стратегических исследований Юрий Рубан в разговоре с Фокусом делает следующий акцент: "На самом деле поиск так называемой формулы мира никогда на уровне советников и не прекращался — представители разных стран постоянно дискутируют по этому поводу, доказывая правоту именно своих позиций".

По убеждению господина Рубана, главная роль переговоров, о которых публично заявил канцлер Шольц, заключается в том, чтобы все те государства, которые в российско-украинской войне занимают, скажем так, промежуточную позицию, в конце концов окончательно определились с кем они и на чьей стороне.

"А таких стран немало и среди союзников Украины, поэтому поиск общей формулы мира — это, прежде всего, формирование четкой позиции этой группы стран. А их позиция, замечу, очень важна, в том числе и потому, что именно через их территории не прекращается поток в Россию разного рода товаров двойного использования и даже оружия. Поэтому в этом смысле, дипломатический процесс конечно должен продолжаться, но он никак не влияет на заявленные позиции Украины и России", — резюмирует Юрий Рубан.

Президент Румынии Клаус Йоханнис, президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Италии Марио Драги, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон в Мариинском дворце в Киеве, 16 июня 2022 года Фото: Getty Images

Эксперт также отмечает, что "измену" в заявлении Шольца искать не следует, потому что "если сейчас и происходит что-то тревожное, то это происходит с одной стороны на фронте, с другой — у нашего главного союзника, ведь от результатов президентских выборов в США очень многое зависит в Украине".

Следует отметить, что гипотезу, озвученную Юрием Рубаном в разговоре с Фокусом фактически подтвердил в недавнем интервью телеканалу CBS президент Владимир Зеленский.

В частности, подчеркнув, что не все страны хотят посетить саммит по Украине в Швейцарии из-за их отношений с РФ, глава государства констатировал следующее: "Большинство на нашей стороне, но некоторые еще балансирует в отношениях между собой и Россией, потому что они зарабатывают деньги, потому что у них есть контракты".