Представители правых политических сил, которые готовы взять большинство на национальных выборах в Австрии и Бельгии, или на европейских в Польше и Франции, могут заблокировать выделение помощи Киеву.

На выборах в Европарламент большой шанс пройти у крайне правых партий, которые выступают против поддержки Украины и вступления государства в ЕС. Об этом сообщает The Telegraph.

Потенциальный успех правых партий на июньских выборах создает риск для поставок континенту оружия и помощи разрушенной войной стране. Небольшой, но значительный и громкий блок жестко правых партий, как информирует издание, намерен продемонстрировать значительный результат на выборах в Европейский парламент в июне.

В Португалии и Нидерландах такие политические силы показывают результаты. Представители таких партий уже работают в правительствах таких стран, как Венгрия, Финляндия и Италия. Они готовы победить на национальных выборах в Австрии и Бельгии или выиграть европейские выборы в Польше и Франции.

Такие партии, как немецкая "Альтернатива для Германии" (AfD), венгерская "Фидес" и Партия свободы Австрии, сами по себе имеют небольшую геополитическую силу, но вместе они могут накладывать вето на внешнеполитические решения ЕС. Некоторые эксперты предполагают, что они могли бы сформировать третий по величине блок партий в Брюсселе и Страсбурге, двух местах Европейского парламента.

У украинцев есть ряд причин "действительно, очень волноваться", заявила, как информирует издание, народный депутат и лидер либеральной оппозиционной партии "Голос" Кира Рудик. Она утверждала, что некоторые стороны могли получить финансовую поддержку от Кремля или стать мишенью Москвы, чтобы подорвать нарратив единой европейской поддержки Киева.

Напомним, 31 марта в ISW сообщили, что войска РФ смогут начать масштабное наступление на одном оперативном направлении. Ограниченность человеческих ресурсов и планирования, по мнению американских аналитиков, не позволят российским оккупантам нанести удар на нескольких направлениях одновременно.