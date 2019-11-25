Россию могут отстранить от участия на Олимпиде-2020

Спорт
При этом комитет ВАДА рекомендует разрешить российским спортсменам выступить на Олимпиаде под нейтральным флагом

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) рекомендовал исполнительному комитету организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Об этом сообщает The New York Times.

В случае если исполком ВАДА поддержит рекомендацию, России пропустит летние Олимпийские игры 2020 года в Токио.

"Российские спортсмены и команды будут отстранены не только от Олимпиады в следующем году, но и от некоторых других крупных соревнований",  – отмечается в докладе организации.

При этом комитет рекомендовал разрешить российским спортсменам выступить на Олимпиаде под нейтральным флагом.

Как сообщает iSport, российскую сторону подозревают в махинациях с данными Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Глава РУСАДА Юрий Ганус сообщил, что могло быть фальсифицировано около 1000 проб на допинг у российских спортсменов. В настоящее время ВАДА рассматривает объяснения России в связи с изменением данных лаборатории.

Исполком ВАДА рассмотрит рекомендации 9 декабря на заседании, которое пройдет в Париже.

Как ранее сообщал Фокус: