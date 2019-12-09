Отстранение России от соревнований не коснется Евро-2020 по футболу, – WADA

Спорт
Чемпионат Европы по футболу не является мультиспортивным событием или мировым первенством

В Исполнительном комитете Всемирного антидопингового агентства (WADA), решением которого Россия была лишена права участвовать в крупных международных турнирах на четыре года, заявили, что наказание не касается Евро-2020 по футболу.

Об этом сообщает  The New York Times.

По информации издания, в комитете отметили, что чемпионат Европы по футболу не является мультиспортивным событием или мировым первенством. Это региональный/континентальный турнир по одному виду спорта.

В связи с этим рекомендации комитета не распространяются на него.

Как ранее сообщал Фокус: