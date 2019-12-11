Пролет над Харьковом. "Шахтер" разгромно проиграл"Аталанте", но вышел в Лигу Европы

Когда накануне матча Луиш Каштру заявил, что шансы двух команд на выход в плей-офф Лиги чемпионов равны, казалось, португальский коуч дончан все же чуть лукавит. «Горняки», во-первых, играли дома, во-вторых, в самом боевом составе. А вот «Аталанта» из-за травм недосчиталась двух ключевых игроков атаки – Сапаты и Иличича, доставивших немало проблем «оранжево-черным» в первом рандеву соперников в Италии. Но оказалось, что потеря лидеров никак не сказалась на настрое и мотивации гостей. Бергамаски со стартовых минут заиграли первым номером, включив столь нелюбимый «горняками» высокий прессинг и заставив хозяев ошибаться. Уже в первые четверть часа игры у болельщиков «Шахтера» дважды екало в груди: когда Гомес перехватил скидку Исмаили на Пятова, а затем когда Кривцов на ровном месте подарил мяч Мюриэлю. Оба раза «оранжево-черные» отделались легким испугом, после чего взяли себя в руки, и больше столь серьезных ляпов у своих ворот не допускали. Хотя и чужим угрожали нечасто. Все, что можно вспомнить до перерыва – гол Коваленко после добивания, отмененный из-за небольшого офсайда у разогнавшего атаку Тете (немецкий арбитр встречи Феликс Цвайер, прежде, чем принять окончательное решение, на всякий случай проконсультировался со своим видеоассистентом, и система VAR лишь подтвердила правоту лайнсмена, поднявшего флажок), да убойный удар головой Мораеса, который кипер «Аталанты» Голлини чудом вытащил из-под перекладины. Причем, в этом моменте на Жуниора навешивал все тот же Тете, очень активно действовавший на своем фланге. А вот Исмаили на противоположной бровке был не похож на себя обычного, допуская очень много брака.

В начале второго тайма случился эпизод, который мог существенно повлиять на судьбу матча. Мюриэль, уже имевший «горчичник», жестко подкатился под Додо, но Цвайер, несмотря на бурную реакцию игроков и тренеров «Шахтера», не рискнул показать форварду гостей вторую желтую, а в комплекте с ней и красную карточку. Это второй раз повлияло на ход матча, который мог быть в пользу "Шахт ера".

Спустя 10 минут в пользу «Аталанты» сыграла уже и система VAR. Капитан гостей Гомес, кстати, в прошлом – экс-игрок «Металлиста», вернувшийся на родной для него некогда стадион, на грани офсайда ворвался слева в штрафную «горняков» и прострелил к воротам, где Кастань со второй попытки затолкал мяч в сетку. Цвайер сначала зафиксировали вне игры, но, получив в ухо подсказку из студии VAR, взял паузу. Длившуюся пару минут гнетущую тишину нарушили радостные вопли итальянцев – судья указал на центр поля, гол засчитан. Седовласый тренер «Аталанты» Гасперини прыгал на бровке как мальчишка.

Каштру тут же отреагировал испытанным приемом – выпустил на поле своего любимого джокера Соломона, но на этот раз израильтянин не стал для «горняков» палочкой-выручалочкой. А вот вышедший незадолго до того на поле Руслан Малиновский, напротив приложил ногу ко второму голу «Аталанты»: навесил со штрафного на голову Палашича – и это 0:2. К этому моменту «Шахтер» уже играл в меньшинстве – Додо схлопотав два «горчичника» (и оба за неспортивное поведение), досрочно отправился отдыхать. И все в этом стало ясно. Впрочем, дончане пытались атаковать и вдесятером, полностью оголив тылы. «Аталанта» несколько раз ловила хозяев на контратаках, и в самой концовке довела счет до крупного. Причем, невольным соавтором гола стал Степаненко: головой сбрасывал мяч Пятову, но получилась передача на Госенса, который в падении протолкнул снаряд мимо нашего вратаря. 0:3 – счет явно не по игре, и тем досаднее. Кто будет помнить через несколько лет, как судья пожалел игрока «Аталанты», но удалил футболиста «Шахтера»? Как сантиметры и всевидящее око VAR лишили гола «горняков» и принесли успех итальянцам? Увы, но в истории останется только обидный для всех нас счет.

В параллельном матче нашей группы загребское «Динамо» прогнозируемо проиграло «МанСити» (1:4). А это значит, что «Аталанта», начав групповой турнир ЛЧ с трех поражений подряд, сумела таки вскарабкаться на второе место, оттеснив на третью строку «Шахтер». Итальянцы весной продолжат выступления в 1/8 Лиги чемпионов. А «Шахтер» в юбилейный, 10-й раз в своей истории сыграет в 1/16 Лиги Европы (Кубка УЕФА). Впрочем, радости от этого юбилея немного: участие в утешительном турнире ударит не только по амбициям «горняков», но и по клубному бюджету. В качестве бонуса от УЕФА за выход плей-офф Лиги чемпионов «горняки» могли бы получить 9,5 млн. евро (до матча с «Аталантой» заработок дончан в нынешнем сезоне ЛЧ составлял чуть менее 43,2 млн евро), а попадание в плей-офф Лиги Европы «потянет» лишь на полмиллиона евроденег. Имя соперника по 1/16 финала «горняки» узнают на жеребьевке в следующий понедельник. На ней дончане будут среди несеянных. Первый поединок этой стадии турнира (20 февраля) «оранжево-черные» проведут дома, ответный (27 февраля) – на поле будущего оппонента.