Финал Кубка Украины-2020 пройдет на городском стадионе в Тернополе, – УАФ

В исполкоме Украинской ассоциации футбола утвердили Тернополь в качестве города для проведения финала Кубка Украины в сезоне 2019/2020. Об этом сообщается на сайте УАФ.

В качестве резервного места утверждена "Арена Львов".

Главы тернопольской областной федерации футбола Тарас Юрик подтвердил данную информацию в Facebook.

"Исполнительным комитетом УАФ принято единогласное решение, финал Кубка Украины 2020 года пройдет в городе Тернополь. Спасибо всем коллегам за поддержку этого исторического для футбольной Тернопольщины решения", – написал он.

Финал Кубка Украины запланирован на 13 мая 2020 года. Городской стадион Тернополя реконструировали в 2012-м. На текущий момент он рассчитан на 15 тысяч зрителей.

Также сообщается, что для проведения финала на тернопольском стадионе должны устранить основные проблемы: недостаточное освещение, несоответствие вип-ложи и медиа-зоны стандартам, отсутствие условий для телетрансляции.

Как ранее сообщал Фокус:

В этом году Кубок Украины достался "Шахтеру", который уничтожил в финале "Ингулец" со счетом 4:0.