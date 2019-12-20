Экс-тренер киевского "Динамо" возглавил российский клуб

В пятницу, 20 декабря, экс-игрок и тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич возглавил футбольный клуб второго российского дивизиона "Ротор" из Волгограда.

Об этом сообщает сайт ФК "Ротор".

Отмечается, что Хацкевич приступит к выполнению своих тренерских обязанностей 12 января на первом сборе в Турции.

Помогать ему будут старший тренер Максим Шацких (узбецкий футболист с украинским гражданством играл за "Динамо" Киев), тренер по физподготовке Виталий Шпанюк (входил в тренерский штаб сборной Украины на Евро-2016) и тренер вратарей Виталий Варивончик (белорусский футболист).

Александр Хацкевич играл в киевском "Динамо" в 1996-2004 годах. Этот же клуб он возглавил в 2017 году.

Как ранее сообщал Фокус:

13 августа "Динамо" вылетело из Лиги Чемпионов, сыграв вничью с бельгийским "Брюгге".

14 августа Александра Хацкевича уволили с должности главного тренера футбольного клуба киевского "Динамо".