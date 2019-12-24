Испанскому "Райо" грозит штраф из-за "дела Зозули", – посол Щерба

Испанский футбольный клуб "Райо Вальекано" могут оштрафовать из-за поведения его болельщиков в матче с "Альбасете", за который выступает украинский нападающий Роман Зозуля.

Об этом в интервью Укринформу рассказал посол Украины в Испании Анатолий Щерба.

"Сразу после инцидента, было заявление от La Liga (футбольная ассоциация Испании). Она однозначно выразила поддержку Зозуле и подчеркнула, что будет принимать меры с целью искоренения провокаций на футбольных стадионах", – говорит Щерба.

По его словам, речь может идти и о наказании для "Райо": вероятно, это будет финансовые санкции, а если прерванный матч между "Райо" и "Альбасете" будут доигрывать, то только при пустых трибунах.

"Хотел бы сказать, что и президент "Альбасете", и президент "Райо Вальекано" однозначно осудили то, что произошло на стадионе", – рассказал посол.

Также он добавил, что "дело Зозули", как его сейчас называют в Испании, стало известным потому, что впервые из-за оскорблений футболиста на поле матч не просто прервали, а и вовсе прекратили.

"И сейчас все испанские газеты пишут о том, что это прецедент. Он так и называется – "прецедент Зозули", – добавил Щерба.

Как ранее сообщал Фокус:

В матче 20-го тура испанской Сегунды фанаты ФК "Райо Вальекано" начали выкрикивать в адрес Зозули лозунг "Зозуля – нацист". "Альбасете" отказалась выходить на поле после второго тайма.

Сам Зозуля после инцидента жестко ответил фанатам "Райо": "Они оскорбляют меня не потому, что я для них нацист. Они оскорбляют меня потому, что я умею читать и принимаю душ каждый день. В этом районе для толпы это плохо".