Усику еще рано думать о Джошуа, – Хирн

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн в интервью Boxing News 24 рассказал о возможном бое между Александром Уксиком и действующим чемпионом мира в супертяжелой весовой категории Энтони Джошуа.

"Не думаю, что Усик захочет драться именно с Джошуа в своем следующем бою. Ему рациональнее выйти с Чисорой, а потом и противостоять Джошуа", – высказал свое мнение специалист в области бокса.

"Есть один нюанс. Если Джошуа проиграет Пулеву, получит травму или договорится с Уайлдером, то Усик с ним уже не подерется. Но украинцу еще рано думать о Джошуа", – добавил он.

Хирн, тем не менее, считает, что возможный бой не стал бы для Джошуа легкой прогулкой.

"Джошуа – очень опасен. Но знаете, ему также будет очень сложно с Усиком. Если бой состоится – это будет ярчайшим событием в истории бокса. Джошуа точно готов пойти на это", – сказал Хирн.

Как ранее сообщал Фокус:

Британец Энтони Джошуа победил Энди Руиса в реванше, вернув себе пояса чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, IBO и WBO.