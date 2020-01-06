Лопес пообещал снести Ломаченко в ринге

Чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопес прокомментировал будущий поединок против обладателя титулов WBA, WBO и WBC украинца Василия Ломаченко, который должен состояться в этом году. Американский боксер гондурасского происхождения уверен в своей досрочной победе над украинцем.

Об этом сообщает Вoxingnews24.com.

Издание пишет, что предстоящий бой очень важен для Лопеса, так как в случае победы, он бы мог стать настоящей боксерской звездой.

"Главное для меня – не позволить решать судьбу боя судьям. Я выгляжу не лучшим образом, когда так делаю. Я просто выхожу в ринг и сношу там своего соперника", – сказал Лопес.

Издание также пишет, что в этом бою для Василия было бы лучше держать руки высоко, потому что Лопес имеет достаточно мощи, чтобы нанести решающий удар в любой момент.

"Ломаченко старается показывать шоу в ринге, однако он не обладает таким же сильным ударом, как Лопес. Лома любит выбрасывать много ударов, чтобы остановить оппонента, во многих случаях, он заставляет своих соперников отказаться от продолжения боя", – пишет Вoxingnews24.com.

"Но, Ломаченко – это парень, которому суждено стать великим. Его отец делает все, чтобы он стал абсолютным чемпионом. Он изменил его манеру ведения боя, и это помогло ему добиваться преимущества над соперниками", – отмечает Вoxingnews24.com

Наставник украинского боксера Александра Гвоздика, именитый американский тренер Тедди Атлас, в свою очередь, отметил, что на сегодняшний день Ломаченко лучше, чем кто-нибудь другой в его категории.

"Отец Ломаченко готовит Василия к преодолению трудностей, которые не по силам обычному человеку…Это и делает его особенным, и это причина того, что Ломаченко был способен продолжать бой с травмой плеча (в поединке с Линаресом), не показывая никаких признаков паники", – сказал Атлас.

Украинец завоевал титул чемпиона мира по версии WBA в легком весе в бою с венесуэльцем Хорхе Линаресом 13 мая 2018 года, а 31 мая ему провели артроскопическую операцию на плече. Как выяснилось, Василий в том бою дрался с поврежденной рукой.

В 2019 году Василий Ломаченко провел два победных боя. В апреле он нокаутировал Энтони Кроллу, а в августе по очкам победил Люка Кэмпбелла.

Всего на профессиональном ринге Василий Ломаченко имеет 14 побед (10 - нокаутом) и 1 поражение.

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