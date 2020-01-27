Коронавирус: Оргкомитет Олимпиалы-2022 отменил обратный отсчет до старта соревнований в Пекине

Спорт
В Оргкомитете считают, что проведение церемонии будет неоправданным риском

Организационный комитет зимних Олимпийских игр 2022 года, которые должны пройти в Пекине с 4 по 20 февраля,  отменил церемонию старта обратного отсчета до начала соревнований из-за эпидемии коронавируса. 

Об этом сообщает Спорт-Экспресс.

Церемония должна была состояться на олимпийском стадионе "Птичье гнездо" в Пекине. От мероприятия решили отказаться из-за свирепствующего в стране нового типа коронавируса. В Оргкомитете считают, что риск будет неоправданным.

"Да, на стадионе мероприятие отменено, никаких мегамероприятий. Вспышка вируса очень серьезная, мы не должны допускать никаких рисков", – сообщили в пресс-службе оргкомитета. 

"Если будет информация, мы сообщим вам дополнительно",  – добавили там.

Как ранее сообщал Фокус: