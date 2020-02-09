В первые в истории эстафету олимпийского огня начнет спортсменка

Олимпийская чемпионка по стрельбе Анна Коракаки из Греции станет первой женщиной в истории соревнований, которая начнет эстафету олимпийского огня. Об этом 7 февраля сообщила пресс-служба греческого олимпийского комитета.

Церемония зажжения огня состоится 12 марта в греческой Олимпии.

"Это большая честь для меня. Я взволнована и думаю, что эмоции станут еще более интенсивными после церемонии в древней Олимпии. Я с нетерпением жду возможности прожить этот момент и уверена, что он останется в моей памяти и в сердце на всю оставшуюся жизнь", – сказала спортсменка.

Как сообщает Kyodo News, Коракаки пробежит первую часть эстафеты и передаст факел японской олимпийской чемпионке по легкой атлетике Мидзуки Ногучи. Она станет первой японской спортсменкой, которая примет участие в эстафете.

Последним факелоносцем, которая закончит восьмидневный греческий этап эстафеты в Греции, станет Екатерина Стефаниди, олимпийская чемпионка 2016 года по прыжкам с шестом.

Затем олимпийский огонь самолетом отправят в Японию. Его путешествие начнется из региона Тохоку, пострадавшего от землетрясения и цунами в 2011 году. 24 июля олимпийский огонь должны доставить в Токио.

Как ранее сообщал Фокус:

В марте в Токио презентовали факел Олимпийских игр-2020, который по форме напоминает цветок сакуры.