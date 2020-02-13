"МЮ" купил игрока из Китая и отстранил его от тренировок из-за коронавируса

Спорт
Помимо того, что Игало не поехал с командой на сборы в Испанию, он не будет две недели тренироваться с командой и в Британии

Нигерийский нападающий Одион Игало, которого "МЮ" купил у китайского "Шанхай Шэньхуа", еще ни разу не тренировался с командой.

Об этом пишет The Guardian.

Отстранили Игало от тренировок из опасений распространения короновируса.

К тому же, если бы футболист поехал с командой на сборы в Испанию, в Британию его могли бы уже не впустить – соответствующие правила теперь действуют в Англии в связи с распространением заболевания.

В то же время, руководство "МЮ" решило дополнительно отстранить Игало от тренировок на клубной базе в Каррингтоне на время инкубационного периода вируса, т.е. на 14 дней. 

Сейчас нигериец поддерживает форму, посещая фитнес-клуб в центре Манчестера и проходит индивидуальную программу.

Как ранее сообщал Фокус:

  • После этого, ВОЗ призвала все страны мира приготовиться к появлению вируса у себя. Уже зафиксированы случаи распространения вируса у людей, которые не летали в Китай.