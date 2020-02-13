"МЮ" купил игрока из Китая и отстранил его от тренировок из-за коронавируса

Помимо того, что Игало не поехал с командой на сборы в Испанию, он не будет две недели тренироваться с командой и в Британии

Нигерийский нападающий Одион Игало, которого "МЮ" купил у китайского "Шанхай Шэньхуа", еще ни разу не тренировался с командой.

Об этом пишет The Guardian.

Отстранили Игало от тренировок из опасений распространения короновируса.

К тому же, если бы футболист поехал с командой на сборы в Испанию, в Британию его могли бы уже не впустить – соответствующие правила теперь действуют в Англии в связи с распространением заболевания.

В то же время, руководство "МЮ" решило дополнительно отстранить Игало от тренировок на клубной базе в Каррингтоне на время инкубационного периода вируса, т.е. на 14 дней.

Сейчас нигериец поддерживает форму, посещая фитнес-клуб в центре Манчестера и проходит индивидуальную программу.

Как ранее сообщал Фокус:

30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.

При этом в ВОЗ уточнили, что вспышка коронавируса - это еще не пандемия.

В Пекин отправилась передовая группа международных экспертов во главе со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для борьбы с коронавирусом.

После этого, ВОЗ призвала все страны мира приготовиться к появлению вируса у себя. Уже зафиксированы случаи распространения вируса у людей, которые не летали в Китай.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что первая вакцина против коронавируса Covid-19 может быть готова в течение 18 месяцев.