"Это моя страна, это мой долг": Анна Тринчер извинилась перед украинцами (видео)

Певица Анна Тринчер призналась, что переосмыслила сказанные слова относительно сборов на армию и войну в Украине.

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Украинская певица Анна Тринчер, которая в интервью с Машей Ефросининой сказала, что не публикует у себя в социальных сетях благотворительные сборы на ВСУ, потому что они режут охват, извинилась перед украинцами за сказанное. Свое извинение она озвучила в интервью на канале Okay Eva.

Тогда певица заявила, что пытается помогать украинской армии объявляя сборы, выступая на концертах, а вот чтобы обезопасить свою страницу в Инстаграм от блокировки, она избегает публикаций о войне.

"С одной стороны меня это смущает, я чувствую стыд, но с другой стороны, у меня есть выбор, просто отдать свою страницу, потому что ты знаешь, как банят, все абсолютно любые контексты относительно войны. То есть это, статистика минус в два раза, над которой я работаю каждый день, и в которую я вкладываю много ресурса, сил и энергии. И я на этом зарабатываю, и кормлю всю свою команду, и себя в первую очередь. Поэтому я выбрала какой-то такой более-менее не информативный вид ведения блога относительно войны, а, например, езжу на концерты, я там открываю сборы, я делаю донаты и привожу машины. Или распространяю инфу, которая на мое личное усмотрение не будет баниться правилами Мета. Потому что, к сожалению, работать со статистикой очень тяжело. И когда ты постишь сборы, или что-либо, что касается войны это сразу страница ложится. И есть большой шанс попасть в блок. Я этого боюсь. Потому что я этим зарабатываю деньги", — сказала Тринчер.

06:20 — о блокировке инстаграм из-за сборов на ВСУ

Через четыре месяца после интервью Анна Тринчер призналась, что ей очень стыдно за сказанное и она поняла, что тогда она была неправа. Певица подчеркнула, что это ее обязанность транслировать события, которые происходят в стране, ведь таким образом можно приближать победу.

"Я сказала большую ошибку, за которую я извинялась уже в сторис и извинюсь сегодня. Что я не буду постить сборы, потому что оно статистику съедает. Это правда, оно съедает статистику, но это невозможно, для меня, как для инфлюенсера, на сегодняшний день, во время войны, делать вид, что этого не существует. Это моя страна, это мой долг. Да, я не подписывала никакой контракт, когда становилась инфлюенсером. Но на сегодняшний день условия таковы, если ты имеешь любую аудиторию, две, три, четыре, десять, пятнадцать, двадцать человек, полторы тысячи.... Делай все для того, чтобы была победа. И это включает в себя постинг собрания. И мне очень стыдно. Потому что к каким-то вещам я прихожу со временем. С тем, что я расту и какие-то вещи осознаю", — сказала певица.

38:08 — извинения за слова о блокировке инстаграма из-за сборов для ВСУ

Напомним, ранее мы писали, Анна Тринчер откровенно рассказала о буллинге в школе. Кроме этого, Фокус писал, Анна Тринчер впервые рассказала о покупке квартиры в 18 лет.