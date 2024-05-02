"Це моя країна, це мій обов'язок": Анна Трінчер вибачилась перед українцями (відео)

Співачка Анна Трінчер зізналася, що переосмислила сказані слова щодо зборів на армію та війну в Україні.

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Українська співачка Анна Трінчер, яка в інтерв’ю з Машею Єфросиніною сказала, що не публікує у себе в соціальних мережах благодійні збори на ЗСУ, тому, що вони ріжуть охоплення, вибачилася перед українцями за сказане. Своє вибачення вона озвучила в інтервʼю на каналі Okay Eva.

Тоді співачка заявила, що намагається допомагати українській армії оголошуючи збори, виступаючи на концертах, а от щоб убезпечити свою сторінку в Інстаграм від блокування, вона уникає публікацій про війну.

"З однієї сторони мене це бентежить, я відчуваю сором, але з іншої сторони, у мене є вибір, просто віддати свою сторінку, бо ти знаєш, як банять, всі абсолютно будь-які контексти стосовно війни. Тобто це, статистика мінус в два рази, над якою я працюю кожен день, і в яку я вкладаю багато ресурсу, сил та енергії. І я на цьому заробляю, і годую всю свою команду, і себе насамперед. Тому я вибрала якийсь такий більш-менш не інформативний вид ведення блогу стосовно війни, а, наприклад, їжджу на концерти, я там відкриваю збори, я роблю донати і привожу машини. Або поширюю інфу, яка на мій розсуд не буде банитися правилами Мета. Тому що, на жаль, працювати зі статистикою дуже важко. І коли ти постиш збори, чи будь-що, що стосується війни це одразу сторінка лягає. І є великий шанс потрапити в блок. Я цього боюся. Тому що я цим заробляю кошти", — сказала Трінчер.

06:20 - про блокування інстаграм через збори на ЗСУ

Через чотири місяці після інтерв’ю Анна Трінчер зізналася, що їй дуже соромно за сказане і вона зрозуміла, що тоді вона була неправа. Співачка наголосила, що це її обов’язок транслювати події, які відбуваються в країні, адже таким чином можна наближати перемогу.

"Я сказала велику помилку, за яку я вибачалася вже в сторіс і вибачусь сьогодні. Що я не буду постити збори, тому що воно статистику з’їдає. Це правда, воно з’їдає статистику, але це неможливо, для мене, як для інфлюенсера, на сьогодні, в час війни, робити вигляд, що цього не існує. Це моя країна, це мій обов’язок. Так, я не підписувала ніякий контракт, коли ставала інфлюенсером. Але на сьогодні умови такі, якщо ти маєш будь-яку аудиторію, дві, три, чотири, десять, п’ятнадцять, двадцять людей, півтори тисячі…. Роби все задля того, щоб була перемога. І це включає в себе постинг зборів. І мені дуже соромно. Тому що до якихось речей я приходжу згодом. З тим, що я зростаю і якісь речі усвідомлюю", — сказала співачка.

38:08 - вибачення за слова про блокування інстаграму через збори для ЗСУ

Нагадаємо, раніше ми писали, Анна Трінчер відверто розповіла про булінг у школі. Крім цього, Фокус писав, Анна Трінчер вперше розповіла про купівлю квартири у 18 років.