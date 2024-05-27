Во время Манчестерского марафона 40-летний мужчина потерял сознание и умер

По словам журналистов, участнику полумарафона, имя которого не называется, оказали медицинскую помощь. Он упал без сознания во время забега в прошлое воскресенье.

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Во время очередного Манчестерского марафона 26 мая произошла трагедия: 40-летний мужчина умер после потери сознания. Об этом сообщает The Sun.

По имеющимся данным, 40-летнему участнику, имя которого не называется, оказали медицинскую помощь после того, как ему стало плохо, и он упал во время забега в прошлое воскресенье. Пострадавшего доставили в больницу, где он позже скончался.

Тысячи людей пришли на забег AJ Bell Great Manchester Run в прошлое воскресенье.

Организатор мероприятия — компания Great Run — выразила соболезнования семье и друзьям погибшего.

Он был одним из примерно 30 000 человек, участвовавших в забеге накануне.

Участники марафона в Манчестере 2024

Большой Манчестерский марафон (Great Manchester Run), который также включает в себя забег на 10 километров, транслировался в прямом эфире на BBC One.

Забег проложен по традиционному маршруту — начинается от Портленд-Стрит и заканчивается Динсгейтом. Среди прочих достопримечательностей, марафонцы бегут мимо футбольного стадиона "Олд Траффорд", на котором играет свои домашние встречи "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что нападающий сборной Украины Артем Довбик стал лучшим бомбардиром испанской Примеры. С 24 мячами он повторил достижение Андрея Шевченко в Серии А, который, к слову, удостаивался этого титула дважды. В итальянском же первенстве в текущем сезоне лучшим нападающим стал Лаутаро Мартинес с 24 голами.

Также сообщалось, что преподаватель Гарварда подтянулся 77 раз за минуту.