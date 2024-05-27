Під час Манчестерського марафону 40-річний чоловік знепритомнів і помер

За словами журналістів, учаснику півмарафону, ім'я якого не називають, надали медичну допомогу. Він упав без свідомості під час забігу минулої неділі.

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Під час чергового Манчестерського марафону 26 травня сталася трагедія: 40-річний чоловік помер після втрати свідомості. Про це повідомляє The Sun.

За наявними даними, 40-річному учаснику, ім'я якого не називають, надали медичну допомогу після того, як йому стало погано, і він упав під час забігу минулої неділі. Постраждалого доставили в лікарню, де він пізніше помер.

Тисячі людей прийшли на забіг AJ Bell Great Manchester Run минулої неділі.

Організатор заходу — компанія Great Run — висловила співчуття родині та друзям загиблого.

Він був одним із приблизно 30 000 осіб, які брали участь у забігу напередодні.

Учасники марафону в Манчестері 2024

Великий Манчестерський марафон (Great Manchester Run), який також охоплює забіг на 10 кілометрів, транслювався в прямому ефірі на BBC One.

Забіг прокладений за традиційним маршрутом — починається від Портленд-Стріт і закінчується Дінсгейтом. Серед інших визначних пам'яток, марафонці біжать повз футбольний стадіон "Олд Траффорд", на якому грає свої домашні зустрічі "Манчестер Юнайтед".

Нагадаємо, що нападник збірної України Артем Довбик став найкращим бомбардиром іспанської Прімери. З 24 м'ячами він повторив досягнення Андрія Шевченка в Серії А, який, до слова, двічи отримував цей титул. В італійській же першості в поточному сезоні найкращим нападником став Лаутаро Мартінес із 24 голами.

Також повідомлялося, що викладач Гарварду підтягнувся 77 разів за хвилину.