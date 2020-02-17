62-летний американец простоял 8 часов в планке

Спорт
Рекордсмен  – бывший морпех США

62-летний американец Джордж Худ доказал, что "возраст – это просто число", простояв в планке более восьми часов. Об этом сообщает News Channel 8.

Бывший морской пехотинец сумел установить рекорд выполнения данного физического упражнения, показав время 8 часов 15 минут и 15 секунд. Спортсмен попал в Книгу рекордов Гиннесса, пишет издание.

"Возраст  – это просто число, и никогда не поздно получить лучшую физическую форму в своей жизни",  – сказал Худ.

Он добавил, что его нынешний рекорд  – почти вдвое дольше, чем предыдущий.

"Мы только что завершили тренировочный цикл. Мы готовились к главному событию 15 февраля, и оно прошло успешно. Последняя наша планка превзошла мировой рекорд Гиннесса на 8 часов и 1 минуту",  – сказал Худ.

Отметим, что Худ является 12-кратным обладателем мирового рекорда и международным рекордсменом по стоянию в планке.

Американец рассказал, что он тренируется каждый день, в частности, ежедневно отжимается от пола 700 раз и разгибает корпус для тренировки пресса 2000 раз.

"Как только вы начинаете рутину, цель состоит в том, чтобы закончить ее. Я говорю о постановке целей и стремлении к рекордам, потому что, честно говоря, все остальное  – это просто выполнение упражнения",  – сказал Худ.

Доход, который ему причитается за установление рекорда, экс-морпех собирается направить в организацию, занимающуюся вопросами психического здоровья.

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